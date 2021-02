Bianca Drăgușanu, mesaj cu subînțeles pentru Alex Bodi. Afaceristul se va înfuria groaznic

Bianca Drăgușanu i-a oferit un mesaj aparte fostului partener. Ce i-a scris fosta prezentatoare de televiziune și de ce fanii acesteia cred că afaceristul s-ar înfuria groaznic?

Bianca Drăgușanu a învățat deja pe toată lumea cu mesajele aparte și cu subînțeles la adresa unor evenimente sau persoane din viața sa. De data aceasta, cele mai noi cuvinte i se adresează chiar fostului amorez.

După revederea celor doi de zilele trecute se pare că blondina a ieșit la atac. Mulți au crezut că fosta asistentă păcătoasă a șters trecutul cu buretele, dar se pare că nu este în totalitate adevărat.

În timpul acesta, vedeta trăiește o frumoasă și controversată poveste de dragoste alături de Gabi Bădălău. „Băieţii se târăsc prin cartier din ce în ce mai rău Unii ajung la viermi, iar alţii la bulău”, a fost mesajul acesteia, care lasă loc de interpretări, mai cu seamă știindu-se de situația prin care trece cel de-al doilea fost soț al său.

Amintim că cei doi s-au văzut prin intermediul unui video call chiar când creatoarea de modă se afla la atelierul său, la îndemnul unei prietene comune. „Alex regretă tot ce a făcut greșit față de ea, își dorește să fie fericită. Același lucru îl spune și Bianca. Sunt multe de rezolvat între ei și el ar trebui să facă multe gesturi față de ea ca să o împace. Alex o iubește în continuare, asta știm sigur. Și nici ea nu l-a uitat, deși e foarte rănită”, au declarat surse apropiate ex-cuplului, pentru cancan.ro.

”Am decis astăzi să încep să vă spun una dintre poveștile vieții mele și mai bine zis, ultima poveste a vieții mele, care are un început, apoi un cuprins, apoi un deznodământ și un final incredibil. Stați aproape pentru că vreau să vă dau detalii în zilele ce urmează, despre fabuloasa poveste din ultimii 2 ani din viața și fabuloșii ultimii 4 ani din viața mea în care a apărut și Sofia. În anumite contexte sunt foarte amuzantă, mie îmi vine să râd de ce zic eu. Eu nu mai am nimic de pierdut și vreau să vă spun care e adevărul? Bănuiți care e adevărul? Aveți idee? Aveți idee în ce context am putut să fiu mințită din nou și păcălită de două personaje penibile? Dacă vă spun de la început, v-o ia telefonul razna, o să spuneți „vai, cât de comică ești!””

Bianca Drăgușanu