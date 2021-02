Bianca Drăgușanu, ofertată să mintă că are covid-19. Declarațiile care vor zgudui toată România

Încă de la declararea pandemiei au apărut zvonuri despre posibile oferte. Ofertele în cauză se refereau la vedete cărora li s-ar fi oferit sume de bani să declare că sunt infectați. Dacă până acum totul era zvon, se pare că Bianca Drăgușanu a fost cea care a confirmat această idee.

Bianca Drăgușanu, face ce face și revine în atenția presei. Recent, intr-un interviu acordat România TV, Bianca Drăgușanu a făcut anumite dezvăluiri menite să arunce în aer opinia publică. Toul a plecat de la surprinderea vedetei într-un restaurant, în plină pandemie, vehiculându-se ideea că nu s-ar fi respectat regulile impuse de autorități. În decalrația făcută celor de la România TV Bianca Drăgușanu reușea să pună oaie pe foc într-un posibil scandal mediatic.

Mie mi s-a oferit o sumă de bani, să spun că am coronavirus, în urmă cu vreo opt luni, cred.”, a fost decalrația bombă a blondei Drăgușanu la România TV .

”Te costă un pic, dacă vrei, de mâine, să spui că ai virus. Am mai auzit eu că printre vedete se mai practică şi asta. Se oferă o sumă de bani şi eşti virusat. Da, cunosc eu cazuri, am şi dovezi, dar nu vreau să dau nume, pentru că nu e treaba mea.

Nu știm dacă într-adevăr Bianca Drăgușanu poate demonstra sau nu afirmațiile, dar dezvăluirile acesteia nu fac altceva decât să întărească și mai mult suspiciunile cu privire la aceste practici. Momentul și contextul acestor dezvăluiri este unul cum nu se poate mai prost pentru autoritățile care se ocupă de pandemia din România.

În cazul în care se vor demonstra afirmațiile divei, există șansa ca totul să explodeze într-un adevărat scandal mediatic. Bianca Drăgușanu nu este prima vedetă care aruncă astfel de informații în spațiul public, printre vedetele acuzate de asemenea practici fiind și Andreea Esca și Adelina Pestrițu.

Bianca Drăgușanu a avut parte de un nou scandal mediatic între Gabi Bădălău și Claudia Pătrașcu. Cu toate astea, la întoarcerea în țară, din Maldive, Bianca Drăgușanu declara că se pregătește de nunta cu Bădălău, spunând că trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața ei. Dacă este așa sau nu, rămâne de văzut. Mai ales că recent a avut o întâlnire de gradul trei cu fostul soț.

”În momentul de față chiar cred că trăiesc cea mai frumoasa perioadă a vieții mele. Am plecat singură în vacanță și, de acolo, am plecat cu cineva într-o vacanță. O lună de zile am stat doar într-o vacanță. Nu a fost ceva planificat. (…). Mi se întâmplă exact ce-mi doresc să mi se întâmple și sunt fericită.

Nu-mi găsesc cuvintele să mă exprim. Există cineva în viața mea care mă face foarte fericită, da, este adevărat. Da, mă mărit. A treia oară o să fie cu noroc. E clar că o să mă mărit”, a declarat Bianca Drăgușanu.