Bianca Drăgușanu, dezvăluire fantastică în fața lui Teo Trandafir: ‘Cea mai mare sumă pentru care mi-am vândut imaginea

Bianca Drăgușanu se poate considera una dintre cele mai norocoase românce! Câștigă sume uriașe stând pe loc, dezvăluirea fantastică a fost făcută în fața prezentatoarei TV, Teo Trandafir.

Puține vedete din România se pot lăuda că încasează sume colosale din contractele de imagine. Bianca Drăgușanu este una dintre ele. Vedeta câștigă 100.000 de euro la trei luni. Ce face pentru acești bani, răspunsul te va surprinde total!

Pe lângă afacerea cu atelierul de rochii, care este destul de bănoasă, Biancăi Drăgușanu îi intră bani frumoși în conturile bancare din contractele de imagine. Astfel, frumoasa blondina face bani în trei luni cât alții în 10 ani făcând nimic. Ce-i drept, unii își promovează afacerea folosind imaginea Biancăi, pentru a atrage cumpărători, faimă sau bani. Pentru asta, sunt dispuși să ofere sume colosale pentru imaginea Biancăi, după cum reiese din dezvăluirile vedetei.

Invitată în emisiunea Teo Show, de la Kanal D, Bianca Drăgușanu a făcut mărturisiri uluitoare despre averea sa. Provocată să răspundă ce venit are, fosta asistentă TV a aruncat bomba. Ajunge să câștige 100.000 de euro pe trei luni de la un studio de videochat. Suma este destul de piperată, având în vedere că blondina a fost sunată de bancă pentru a justifica proveniența banilor, după cum a mărturisit Bianca Drăgușanu.

„100.000 de euro pe trei luni și am mai prelungit pe încă trei luni și am mai luat 100.000 de euro. Apropo de asta, că a fost o mare controversă și toată lumea zicea că nu e adevărat, se poate verifica. Am un contract, se plătesc taxe, impozite. Când m-am dus la bancă și am depus, m-au sunat a doua zi de unde am banii. Peste 10.000 de euro te întreabă. Oficial îmi merge foarte bine. Din videochat. Mai au încă trei luni tot cu mine. La modul general, lumea te judecă. Eu apar de 14 ani prin ziare în ipostaze compromițătoare și nu primesc niciun ban de la nimeni.”, a dezvăluit Bianca Drăgușanu la Teo Show.

„Eu am un reach la tot Instagramul meu, eu am contracte foarte bune și câștig peste 10.000 de euro din tot ce se întâmplă acolo, scris și pe foaie la care se plătește taxă. 10.000 minim! Când vine Black Friday fac și 20.000. Iar eu trebuie să am întptdeauna instastory-uri. eu plătesc taxe și impozite la toate încasările pe care le am. Eu trebuie să-mi pozez pantofii, bluzița, extensiile, cerceii și așa mai departe. Trebuie să am un flux”, a precizat vedeta la ‘Xtra Night Show’, în urmă cu ceva timp.