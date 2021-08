Ce tarif are Damian Drăghici, de fapt. Suma colosală pe care naistul o cere la evenimente EXCLUSIV

Damian Drăghici are un CV impresionant și acum am aflat ce tarif are artistul, de fapt. A cântat alături de ”greii” Joe Cocker, Shaggy și Zucherro, a absolvit cursurile marilor academii de muzică ale lumii și s-a stilat, ca artist, pe ”Pământul Făgăduinței”, în America. Cu așa palmares și experiență, nici nu este de mirare că a devenit unul dintre cei mai bine plătiți artiști români.

Ce tarif are Damian Drăghici, de fapt

Alături de trupa lui, Damian Drăghici are tarif și de peste 7.000 de euro la petrecerile private:

”Show-urile lui fac toți banii, ridică mesenii în picioare”, ne-au declarat, pentru Impact.ro, apropiații săi.

La vreme de pandemie, Damian Drăghici s-a reinventat, adaptându-se vremurilor și tehnologiei. Emisiunea lui de pe internet, ”Podcastul lui Damian Drăghici”, în care vedetele i se confesează, îi bagă în buzunar, lunar, câteva mii de euro.

”Am fost un copil sărac, într-o familie de lăutari”

Damian Drăghici nu uită de unde a plecat, nu uită copilăria cu mari lipsuri financiare, chiar dacă la un moment dat a înregistrat venituri de milioane de dolari. Visul său de a străluci în lumina reflectoarelor s-a împlinit cu multă muncă și ambiție:

”Am fost un copil sărac, într-o familie de lăutari. Trebuia să învăț meseria aceasta, ca apoi să mă însor, să cânt la nunți și să-mi întrețin familia. Mi-am dat seama că viața mea era bătută în cuie și urma să am un viitor previzibil. Acum, la vârsta de 50 de ani, concertul „MULȚUMESC” reprezintă felul prin care îmi pot manifesta recunoștința față de tot ce mi-a oferit viața, față de tot ceea ce mi-a oferit Dumnezeu”, s-a confesat el fanilor.

Damian Drăghici cântă la nai de la vârsta de 10 ani, iar la 15 ani înregistra deja cu Orchestra de Muzică Populară Radio din București. A absolvit Universitatea de Muzică din Atena Philippos Nakas, în 1996, și Colegiul de Muzică Berklee din Boston, SUA, în 1999. Este primul român care a absolvit cu ”Magna Cum Laude”.

”Am avut perioade în care am câștigat și 3 milioane de dolari!”

Damian Drăghici a muncit enorm în străinătate. La 19 ani cânta pe străzile din Atena, apoi a trecut Oceanul, visând la o carieră artistică în America. Recunoaște că a câștigat bani cu sacul:

„Banii i-am pierdut, i-am făcut iarăși, pentru că, dacă îi faci o dată, îi faci și a doua oară. Câștigi încredere în tine și știi cum să-i faci. Important este să găsești cheia. Am avut perioade în care am câștigat și 3 milioane de dolari. În 2004, de exemplu, am avut și perioade în care am câștigat 100.000 de dolari. Dar după 31 de ani n-am mai coborât sub un milion de dolari”, a declarat Damian Drăghici, în interviul pentru incont.ro.

Și-a păstrat modestia deși și-ar fi putut permite o colecție de mașini de fițe în garaj:

”De ce sa fie atât de important ce mașină conduc? Poate să fie și un cal, poate să fie și un taxi, important este să mă ducă acolo unde trebuie să ajung”.

Damian Drăghici a revenit din America în urmă cu 15 ani

Damian Drăghici a decis să revină din America în 2006. Dorul de pământul românesc nu i-a dat niciodată pace:

„Nu rezonez nicăieri mai bine ca aici. Când am plecat, eu n-am fugit de România, am fugit de comunism. America m-a format, acolo am primit educația, dar am ales să mă întorc pentru că România îmi da energie, mă inspiră. Acum o iau de la zero, nu pentru că aș fi pierdut totul, ci pentru că încep ceva nou și o iau de la capăt”, a mai adăugat Damian Drăghici.

Are tarif de 7.000 de euro, la nunți

Marele artist nu duce însă lipsa banilor, nici în România:

”Damian Drăghici este unul dintre cei mai căutați artiști, la petreceri, la nunți. El și colegii lui de scenă au un tarif mediu de 7.000 de euro, pentru un show, dar merită toți banii, ridică mesenii în picioare, e un program antrenant. La spectacole lui în aer liber, la terase, prețurile biletelor variază între 70 și 100 de lei. Vara aceasta, Damian are zeci de cântări pentru fani, în toată țara, dar și chefuri private”, ne-au spus, pentru impact.ro, apropiații naistului de top.

Dar Damian Drăghici mai face bani și din emisiunea lui de pe Internet, numită ”Podcastul lui Damian Drăghici”, în care a avut invitați de cinci stele, precum Bianca Drăgușanu, Jador, Dana Budeanu, Florin Salam, Connect-R și Irina Rimes.

Damian Drăghici încasează sume cuprinse între 200 și 300 de dolari pentru un podcast. La vreme de pandemie, în perioada în care lumea artistică a intrat forțat în șomaj, Damian Drăghici, care suferă de o boală de care puțini știu, le-a făcut un cadou muzical vecinilor, din balconul apartamentului:

”Noi, artiştii, vă suntem datori să vă dăruim neîncetat hrană pentru suflet. Azi am simţit să cânt pentru vecinii mei dintre blocuri”, a scris artistul, pe pagina sa de Facebook.

Este un tată de nota zece: ”Andrei Yeshua e un cadou de la Dumnezeu!”

Artistul își adoră fiul: