Bianca Drăgușanu, cu sânii la vedere la cumpărături. Imagini incendiare cu fosta asistenta tv. Foto

Bianca Drăgușanu a comis-o grav în timp ce se afla la cumpărături. Vedeta a făcut ravagii cu o ținută extrem de incitantă într-un hipermarket din București. La un moment dat, iubita lu Alex Bodi s-a întins neglijent peste o tejghea, iar bustul generos i-a invadat din bluzița strâmtă.

Bianca Drăgușanu a reușit o apariție sclipitoare și plină de senzualitate în timp ce a mers la cumpărături. Bianca Drăgușanu a abordat o ținută sport, foarte sexy, care i-a scos în evidență bustul generos, dar și posteriorul proaspăt tunat.

Astfel, din pricina ținutei, Bianca Drăgușanu a reușit să le ofere privitorilor un moment extrem de incitant, fără voie. Iubita lui Alex Bodi a fost trădată de bluza minusculă pe care o purta, dar și de bustul generos de care beneficiază.

Bluzița i-a jucat feste Biancăi Drăgușanu

Totul a ieșit la iveală când s-a întins după câteva produse. Bluzița, decupată mult prea mult în partea de jos, nu a mai suportat presiunea bustului generos și a cedat. Bianca Drăgușanu a fost la un pas să rămână cu bustul pe afară. Oricum, a arătat mai mult decât și-ar fi dorit, fapt ce i-a bucurat pe cei prezenți. Fără se arate deranjată de micul incident, Bianca Drăgușanu și-a văzut în continuare de cumpărăturile pe care le făcea.

Bianca Drăgușanu și Alex Bodi s-au împăcat, dar nu înainte de a semna un contract de confidențialitate. Indiferent de discuții, certuri, separări, niciunul nu are voie să vorbească în public despre celălalt. În plus, contractul prevede ca cel care greșește în relație trebuie să plătească.

Ce prevede contractul de confidențialitate

„Sunt niște clauze care vor trebui păstrate reciproc. Nu o să mai vorbim unul de celălalt, a fost o condiție de-a ei, nu o să mai afișăm public detalii despre celălalt, altfel celălalt plătește o anumită sumă de bani. Întâlnirea a fost bazată pe chestia cu procesul și tribunalul.

Mașina este proprietatea ei și totul este legal! În contract am specificat că are mașina plătită, dar acum am reglementat clauzele exact așa cum sunt. Iar referitor la dragoste, nu le poate stabili niciun notar”, a spus Alex Bodi.