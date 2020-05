Bianca Drăgușanu e obligată să facă asta în fiecare zi. Secretul din spatele banilor câștigați

Bianca Drăgușanu a ajuns pe sticlă la 16 ani, când a apărut la ”Din dragoste” pentru a-și recuperea iubirea. A urmat ipostaza de la 21 de ani, când a pozat la fata de la pagina 5 pentru ziarul Libertatea, dar ascensiunea a fost tocmai în 2008, când l-a întâlnit pe Cătălin Botezatu. De atunci, drumul în showbiz i-a fost netezit, iar blondina a devenit una dintre cele mai vânate persoane publice din țară. Cum notorietatea vine și cu beneficii, a intrat și în afaceri, însă nu numai ele îi aduc bani.

Invitată la ”Xtra Night Show” de la Antena 1, Bianca Drăgușanu povestea, printre altele, și despre câștigurile pe care le are din rețelele de socializare. Vedeta are contracte cu foarte multe brand-uri pe care le promovează pe contul ei personal de Instagram. Pentru a-și păstra colaborările, este nevoită să posteze permanent, lucru deranjant cândva pentru soțul ei, Alex Bodi: „Pune, fă un story, pune une merge o dată. Dar ce-ar fi dacă aș pune de fiecare dată unde merg, ce-mi cumpăr. Las-o mai ușor”.

„Eu am un reach la tot Instagramul meu, eu am contracte foarte bune și câștig peste 10.000 de euro din tot ce se întâmplă acolo, scris și pe foaie la care se plătește taxă. 10.000 minim! Când vine Black Friday fac și 20.000. Iar eu trebuie să am întptdeauna instastory-uri. eu plătesc taxe și impozite la toate încasările pe care le am. Eu trebuie să-mi pozez pantofii, bluzița, extensiile, cerceii și așa mai departe. Trebuie să am un flux„, spunea vedeta acum o vreme.