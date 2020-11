Bianca Drăgușanu, amenințări fără precedent. S-a despărțit iar de Alex Bodi?!

Bianca Drăgușanu și-a luat din nou prin surprindere fanii de pe rețelele de socializare. Diva și Alex Bodi și-au spus oare din nou ”adio”? De altfel, frumoasa vedetă le-a promis celor din mediul online că le va face dezvăluiri incredibile despre povestea vieții ei din ultimii doi ani, astfel că aceasta pare să fie mai sinceră ca niciodată.

Bianca Drăgușanu, amenințări fără precedent

Aparent, după mai multe despărțiri și împăcări, blondina și Alex Bodi s-ar fi despărțit. Cel puțin, asta se înțelege acum din spusele ei. Însă nici ea, nici Bodi nu au infirmat asta.

Bianca s-a decis să le spună celor din mediul online adevărul despre cu ce anume s-a confruntat în ultimii doi ani din viața sa.

”Am decis astăzi să încep să vă spun una dintre poveștile vieții mele și mai bine zis, un început, apoi un cuprins, apoi un deznodământ și un final incredibil. Stați aproape pentru că vreau să vă dau detalii în zilele ce urmează, despre fabuloasa poveste din ultimii 2 ani din viața și fabuloșii ultimii 4 ani din viața mea în care a apărut și Sofia”, a început Bianca.

Secretoasă fiind, Bianca nu a vrut să intre prea mult în detalii dar, durerea i se putea citi pe chip.

”În momentul de față mă apasă ceva”

”Dumnezeu trimite cele mai grele bătălii celor mai puternici soldați. Și da, eu mă consider un soldat puternic din toate punctele de vedere. Eu sunt puternică pentru că iert, cred și vreau. Eu vreau ca toată lumea să fie împăcată cu sinele, în primul rând. În momentul de față, mă apasă așa ceva, mă apasă că trebuie să vă spun adevărul. Adevărul pe care voi îl știați, îl bănuiați și pe care voi m-ați sfătuit de foarte multă vreme să vi-l spun și să mi-l asum.”, a mai spus ea.

Mai mult, blondina este de părere că toată situația pe care are de gând să o facă publică s-a întâmplat din cauza ei, întrucât de fiecare dată a iertat și a trecut peste anumite lucruri care o supărau!

”Dacă ți se întâmplă ceva în viață, ți se întâmplă datorită alegerilor pe care le faci. Tot ce mi s-a întâmplat mie acum a fost datorită faptului că eu am ales. Eu am ales relația în care mi-am dorit să fiu. Eu am ales să iert, eu am ales să cred, eu am ales să trec mai departe, eu am vrut. În momentul de față vreau să fac lumină și să clarific anumite lucruri despre anumite persoane, cu care în viitorul apropiat nu-mi doresc să mai fiu asociată sub nicio formă. Nu e vorba de niciun scandal!”, a mai zis vedeta.