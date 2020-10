De la ce a pornit scandalul dintre Bianca Drăgușanu și Carmen de la Sălciua, de fapt

Este războiul momentului din showbiz-ul românesc. Bianca Drăgușanu și Carmen de la Sălciua îşi aruncă săgeţi cu fiecare ocazie, iar acum s-a aflat de la ce a pornit, de fapt, scandalul dintre cele două dive.

Deşi în urmă cu doar câteva zile Bianca Drăgușanu o acuza pe Carmen de la Sălciua că încearcă să îşi facă reclamă pe seama Alexandrei Bodi, “Regina Tik Tok-ului”, iată că adevăratul motiv al scandalului dintre cele două este cu totul altul.

Se pare că blondina este foc şi pară pe cântăreaţa de muzică de petrecere. Aceasta s-a fotografiat în una dintre maşinile lui Alex Bodi, afaceristul din Mediaş. Artista a explicat, pentru WOWbiz, de ce a postat aceste imagini pe contul său de Instagram şi îi recomandă Biancăi să nu fie geloasă.

“L-am cunoscut pe iubitul ei. Am un respect deosebit pentru el. Nu știu ce să cred, sper că nu e geloasă, că eu cu el am vorbit doar ca prieteni, ca amici,. Pe rețelele de socializare în care el m-a felicitat pentru muzică și, la un moment dat, mi-a împrumutat și mașina pentru a filma un videoclip, am mai vorbit.

Pe ea nu o cunosc, de aceea nu pot să vorbesc prea mult despre ea, știu doar că se consideră o doamnă, dar, din ce am observat a uitat că altul este limbajul pe care îl folosesc cei din mediul din care se pretinde.

Acum, primesc o mulțime de mesaje în care mi se spune că Bianca Drăgușanu mă jignește. Am văzut și eu ce a spus și, sincer, nu o prea înțeleg, mai ales că nu ne cunoaștem personal. În plus, dacă tot ești o doamnă, nu folosești un asemenea limbaj, mai ales că te pretinzi a fi superioară”, a spus fosta soţie a lui Culiță Sterp.