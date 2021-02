Bianca Drăgușanu a probat rochii de mireasă. Vedeta, mesaj pentru Gabi Bădălău?!

Toată lumea știe că Bianca Drăgușanu iubește din nou. După ce s-a despărțit de Alex Bodi, frumoasa blondină și-a regăsit liniștea în brațele lui Gabi Bădălău, fostul partener al artistei Claudia Pătrășcanu. Deși abia a divorțat, Bianca a mărturisit că va ajunge la altar pentru a treia oară, alături de alesul inimii sale. Recent, designerul a probat mai multe rochii de mireasă, iar fanii spun că acesta este un semn că se apropie nunta.

După o relație tumultoasă de mai bine de doi ani, Bianca Drăgușanu și Alex Bodi au ajuns la notar pentru a semna actele de divorț. Faimoasa blondină a povestit, în nenumărate rânduri, că a trecut prin momente foarte grele dar, pentru că este o femeie foarte puternică, reușește să treacă peste toate obstacolele pe care le întâmpină în calea sa. De ceva timp, controversatul designer trăiește o poveste de iubire cu Gabi Bădălău, tatăl copiilor cântăreței Claudia Pătrășcanu.

El este bărbatul care a reușit să-i readucă Biancăi Drăgușanu zâmbetul pe buze, iar fanii abia așteaptă momentul în care fiul baronului PSD Niculae Bădălău va divorța oficial de Claudia Pătrășcanu pentru a se căsători cu fosta soție a lui Alex Bodi. Bianca radiază de fericire și pare că și-a găsit liniștea în noua relație. După ce s-au întors din vacanța din Maldive, pe care cei doi îndrăgostiți au petrecut-o împreună, Bianca pare că este pregătită de a ajunge iar în fața altarului. Până la urmă, a treia oară e cu noroc, nu?

În spiritul acestui lucru, urmăritorii blondinei de pe rețelele sociale au fost încântați atunci când Bianca a postat o serie de fotografii pe Instagram, în care proba diferite rochii de mireasă. Sigur, rochiile sunt create la atelierul ei vestimentar, dar, chiar și așa, admiratorii se întreabă dacă nu cumva designerul și-a ales rochia pe care vrea să o poarte în ziua nunții cu actualul ei iubit.

Chiar dacă nu știm, momentan, detaliile despre viitoarea nuntă a vedetei, un lucru este cert: sigur va fi un eveniment grandios, de neuitat. După două mariaje ratate, cel cu Victor Slav, tatăl fetiței sale Sofia și căsnicia cu Alex Bodi, fosta asistentă TV e hotărâtă să-i mai dea o șansă iubirii și să se mărite cu Gabi Bădălău, bărbatul care o face fericită. Controversata divă se bucură de prezent și spune că trăiește cea mai frumoasă perioadă a vieții sale:

‘În momentul de față chiar cred ca trăiesc cea mai frumoasa perioadă a vieții mele. Am plecat singură in vacanță și de acolo am plecat cu cineva într-o vacanță. O lună de zile am stat doar într-o vacanță. Nu a fost ceva planificat. Am spus ca vreau să merg în Maldive, că vreau să-mi fac poze mișto. Acolo am tot încercat s-o conving pe Ramona să meargă în Maldive. Am spus Universului că vreau să merg. Mi se întâmplă exact ce-mi doresc să mi se întâmple și sunt fericită. Nu-mi găsesc cuvintele să mă exprim. Există cineva în viața mea care mă face foarte fericită, da, este adevărat. Da, mă mărit. A treia oară o să fie cu noroc. E clar că o să mă mărit’, mărturisea Bianca Drăgușanu, în urmă cu ceva timp, la emisiunea Teo Show de la Kanal D.