Bianca Drăgușanu se pune bine cu mama lui Gabi Bădălău? Ce mesaj a avut vedeta

Bianca Drăgușanu ar fi fost cerută în căsătorie de Gabi Bădălău, este știrea zilei din sfera mondenă care va stârni multe comentarii în zilele ce urmează. Așadar, afirmațiile divei din ultimele săptămâni nu au fost doar pentru a plusa la capitalul din imagine, momentul vieții sale fiind perfect pentru o astfel de destăinuire. Peste toate, aflăm că vedeta s-a pus bine deja cu viitoarea soacră. „Fericită și binecuvântată”. Dezvăluirea blondinei despre mama partenerului.

Bianca Drăgușanu, mesaj pentru mama lui Gabi Bădălău

Bianca Drăgușanu s-a lăsat fotografiată de Gabi Bădălău într-un Mercedes Benz S-Class stând într-o poziție incitantă și ridicându-și brațele în aer pentru a se observa că nu poartă sutien. Deși în imagine i se văd sânii, nu acest detaliu face obiectul discuției, ci mărturisirea pe care ea le-a așternut-o fanilor în descrierea pozei.

Mesajul scris în limba engleză se traduce astfel: „Un bărbat care își tratează femeia ca pe o prințesă este o dovadă că el s-a născut și a crescut în brațele unei regine #ÎmiIubescViața #ViațăPerfectă #StilDeViațăDeLux #fericită #binecuvântată #iubită #sălbatică #dragoste #sclass #CeEMaiBunUrmeazăSăVină #regină #ReginaATot #RegeRegină”.

Ar fi fost cerută în căsătorie de milionar

Surse credibile, citate de XNS, afirmă faptul că Bianca Drăgușanu a fost cerută în căsătorie de către Gabi Bădălău. Nunta va fi posibilă după ce se va pronunța divorțul lui Bădălău de fosta soție, Claudia Pătrășcanu, cu care se judecă de mai bine de un an.

Cei doi au fost fotografiați împreună, la începutului anului, în Dubai. Ulterior, au poposit și în Maldive, unde fosta prezentatoare TV s-a lăsat pozată de partener în ipostaze incitante.

Despre nuntă

„În momentul de față chiar cred că trăiesc cea mai frumoasa perioadă a vieții mele. Am plecat singură în vacanță și, de acolo, am plecat cu cineva într-o vacanță. O lună de zile am stat doar într-o vacanță. Nu a fost ceva planificat. (…). Mi se întâmplă exact ce-mi doresc să mi se întâmple și sunt fericită. Nu-mi găsesc cuvintele să mă exprim. Există cineva în viața mea care mă face foarte fericită, da, este adevărat. Da, mă mărit. A treia oară o să fie cu noroc. E clar că o să mă mărit”, a declarat ea în cadrul emisiunii “Teo Show”, în urmă cu două săptămâni.