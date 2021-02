Bianca Drăgușanu, o nouă schimbare de look. Cum arată acum vedeta

Bianca Drăgușanu nu mai arată deloc cum știai. Nu, nu este vorba despre o nouă intervenție estetică, ci doar și-a schimbat look-ul. Însă schimbarea i se potrivește de minune.

Bianca Drăgușanu nu stă prea bine la capitolul dragoste, însă la capitolul profesie lucrurile sunt mereu într-o pantă ascendentă. Și-a cumpărat recent o nouă casă, conduce un bolid de lux și se îmbracă numai cu haine scumpe și poartă accesorii de lux. Aceasta și-a făcut apariția pe rețelele de socializare având un look fresh, cu părul mai scurt și mult mai deschis la culoare. Nu și-a tuns însă părul, ci a optat pentru o perucă, pe care a mai purtat-o în diverse ocazii.

Bianca Drăgușanu este adepta unui stil de viață sănătos, dar a trecut și pragul esteticienilor, intervențiile sale fiind renumite, până în cel mai mic detaliu: buze, gene, dinți, nas, sâni, posterior, extensii, alunițe scoase. De altfel, aceasta a spus că a cheltuit în trecut nu mai puțin de 16.000 de euro pe intervențiile estetice, dar până în prezent este posibil ca suma să se fi dublat.

Bianca Drăgușanu a început anul cum nu se poate mai bine. Aceasta a fost în Dubai, dar și în Maldive. În Maldive nu a petrecut de una singură, ci în compania lui Gabi Bădălău, soțul artistei Claudia Pătrășcanu. Acesta a răsfățat-o cu cadouri scumpe, astfel că vacanța a fost una de vis. Bianca Drăgușanu s-a despărțit de Alex Bodi, după mai multe împăcări și despărțiri. Bărbatul se iubește în continuare cu rusoaica Daria Radionova.

Bianca Drăgușanu nu este însă o femeie care poate trece neobservată, așadar nu doar bărbații o plac, ci și femeile. Recent, artista de muzica populară Elena Merișoreanu și-a exprimat admirația față de frumoasa blondină. Astfel, aceasta a avut numai cuvinte de laudă la adresa Biancăi Drăgușanu, pe care o cunoaște prin prisma faptului că este originară din Hunedoara, de unde provine și artista de muzică populară.

“Bianca Drăgușanu este de unde sunt eu. Eu când am văzut-o prima dată am spus că nu am văzut niciodată o femeie atât de frumoasă. După ani de zile, eu fiind plecată, când m-am întors am văzut că a apărut schimbată total. Ce e drept, e frumoasă, e deșteaptă, știe să facă tot ce vrea ea. I-am cunoscut familia. O admir. De fapt, îi admir pe toți cei care fac tot ce fac ca să iasă în față în aceste vremuri grele pe care le trăim”, a spus cântăreața în cadrul emisiunii “Star Magazin” de la Antena Stars.