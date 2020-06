Bianca Drăgușanu a jignit-o în ultimul hal pe rusoaica lui Alex Bodi. ”Vând scroafă!”

Se încinge scandalul între Bianca Drăgușanu, fosta soție a lui Alex Bodi, și actula lui iubită, pe nume Daria Radionova. După ce rusoaica a afirmat pe Instagram că Bianca Drăgușanu face orice pentru primi atenție din partea ei, dar mai ales a lui Alex Bodi, blondina a postat pe Instagram o imagine cu trimitere către rusoaică.

Mesajul Biancăi Drăgușanu pentru Daria Radionova

Bianca Drăgușanu și Daria Radionova, iubita lui Alex Bodi, sunt acum la cuțite. După ce rusoaica a dezvăluit că Bodi nu i-a trimis Biancăi flori, ci face orice pentru a atrage atenția asupra sa, blondina a postat și ea pe Instagram o imagine cu un mesaj tăios și bășcălios.

”Vând scroafă cu aere de divă”, a postat Bianca Drăgușanu pe Instagram, mesaj cu trimitere, cel mai probabil pentru Daria Radionova.

De la ce a pornit scandalul între Bianca Drăgușanu și Daria Radionova

Bianca Drăgușanu și Alex Bodi s-au despărțit din nou, după aproape două luni de la divorț, perioadă în care se împăcaseră și petrecuseră perioada de autoizolare împreună. Lucrurile au luat o altă întorsătură pentru ei și se pare că Alex Bodi s-a înființat din nou în brațele frumoasei rusoaice. Bianca Drăgușanu a șocat recent când a dat foc unui bilețel, dar și unui trandafir din buchetul mare pe care l-a primit și despre care s-a crezut că este de la Alex Bodi.

Rusoaica Daria Radionova a ținut să facă lumină în acest caz și a spus că nu Alex Bodi a fost cel care i-a oferit blondinei buchetul de trandafiri.

„🤣🤣🤣 He didn’t send her flowers. She doesn’t know what else to do to get our attention ☺️😜 (n.r. – El nu i-a trimis flori. Ea nu știe ce să mai facă pentru a primi atenție din partea noastră)”, a precizat Daria Radionova, infirmând astfel că Alex Bodi i-ar fi trimis flori fostei lui soții, pe nume Bianca Drăgușanu.

Se pare că Bianca Drăgușanu a luat foc văzând acest mesaj, motiv pentru care nu a dorit nici ea să rămână datoare, postând imaginea de mai sus în care menționează: ”Vând scroafă cu aere de divă”.