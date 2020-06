Daria Radionova, iubita lui Alex Bodi, a răbufnit după ce Bodi i-a trimis flori Biancăi Dragușanu. Ce mesaj i-a transmis vedetei

Nu a durat mult până când cei care au urmărit povestea de dragoste plină de năbădău dintre Alex Bodi și Bianca Drăgușanu au contactat-o și pe Daria Radionova, actuala iubită a omului de afaceri, pentru a afla și părerea ei.

Ce a declarat Daria Radionova

„Știi ca Alex ii trimite flori Biancăi? Nu e o situație urâta pentru tine? Crezi ca meriți?”, a întrebat-o un urmăritor pe Daria Radionova printr-un mesaj publicat pe pagina sa de Instagram.

„🤣🤣🤣 He didn’t send her flowers. She doesn’t know what else to do to get our attention ☺️😜 (n.r. – El nu i-a trimis flori. Ea nu știe ce să mai facă pentru a primi atenție din partea noastră)”, i-a răspuns Daria Radionova, infirmând astfel că Alex Bodi i-ar fi trimis flori fostei lui soții, pe nume Bianca Drăgușanu.

Bianca Drăgușanu și Alex Bodi s-au despărțit din nou, după ce au trecut aproape două luni de când cei doi protagoniști, proaspăt divorțați, se împăcaseră. În luna martie a acestui an, ei anunțau că, deși semnaseră actele de divorț la notar, se iubeau încă și doreau să își mai dea o șansă unul celuilalt.

Astfel, Bianca Drăgușanu s-a mutat în casa a afaceristului și a petrecut cu el perioada de autoizolare. Doar că la sfârșitul lunii mai lucrurile au luat o altă întorsătură. După două luni în care au pozat în cuplul perfect, s-au despărțit, iar vedeta s-a mutat înapoi în apartamentul ei.