Bianca Drăgușanu a fost amenințată chiar aseară. Cine îi vrea răul: ”Mi-a spus că intră peste mine” VIDEO

Bianca Drăgușanu a depus plângere la Poliție după ce a fost sunată și amenințată de un necunoscut. Vedeta s-a prezentat la sediul Secției 7 de Poliție din București alături de avocatul ei. „Sunt o femeie singură, cine vrea să îți facă rău, îți poate face.”

Bianca Drăgușanu susține că a primit un telefon de amenințare din partea unui bărbat, de pe un număr necunoscut. Acesta ar fi avertizat-o că va intra în casa ei și o va agresa atât pe ea, cât și pe fetița ei.

„În ultimele 48 de ore am fost sunată de pe trei numere de telefon diferite , în care am fost amenințată. Decizia de a face plângere penală a venit în urma ultimului apel, din seara asta, de la ora 21, în care am fost sunată. Fiind lângă prietena mea, după încă un apel în care am fost amenințată. La al treilea apel, lângă mine erau prietena mea și sora mea, cineva a zis să înregistrăm, că ceva nu este bine, toată lumea fiind speriată. Primele două amenințări au fost în legătură cu mine: te bat, te fac, te dreg și înjurături. Ceea ce m-a speriat pe mine a fost ultima amenințare, apel pe care l-am și înregistrat. – Sunt în fața blocului tău, intru peste tine și peste fiică-ta în casă, făi –

Se poate, nu se poate intra de pază, eu sunt o femeie singură. Au mai intrat și alții în complex, că dacă vrei să intri, intri. În momentul în care eu am înregistrat nu am vorbit, m-am panicat. Celelalte apeluri le-am considerat decât o violență verbală, că se mai întâmplă o dată la câțiva ani un obsedat să-ți dea telefon”, a povestit Bianca Drăgușanu la ”XNS”.

„Sunt convinsă că aceste trei apeluri sunt în strânsă legătură”

„Asta am fost întrebată și la Poliție, dacă s-a întâmplat vreun eveniment, vreun incident în vreo parcare, dacă am deranjat pe cineva cu ceva. Eu am fost plecată din țară până acum, sunt un om pacifist, nu am de împărțit nimic cu nimeni. Dar sunt convinsă că aceste trei apeluri au strânsă legătură între ele, pentru că sunt la aceeași oră”, a mai spus blondina.

„S-a înregistrat o plângere penală. Organele judiciare urmează să-și facă treaba, deci eu zic că cel mai bine e să încheiem discuția pe acest subiect, momentan”, a completat avocatul divei.