De ce a fost Bianca Drăgușanu în Maldive cu Bădălău, de fapt. Blonda a scăpat porumbelul la TV

Care este motivul pentru care Bianca Drăgușanu a plecat în Maldive cu Gabi Bădălău. Cu ce detalii picante i-a delectat pe fanii ei care abia așteptau să clarifice toate zvonurile apărute în presă vizavi de noua relație?

Bianca a fost ieri invitata lui Teo Tandafir. Aceasta a venit cu mărturii spectaculoase și mult așteptate despre noua poveste de dragoste pe care o trăiește alături de Gabi Bădălău.

Cu toate că a trecut repede peste subiect și a evitat să-i pronunțe numele afaceristului, blondina a spus că lucrurile sunt vizibile și că există o persoană în viața ei care o face fericită. „Îți promit că tu vei fi unul dintre nași”, l-a asigurat Bianca pe Botezatu.

Reacția juratului de la „Bravo, ai stil” a fost și ea una care i-a făcut pe fanii vedetelor să privească lung. „Tu știi că tot timpul poți conta pe mine. Acum mult timp mi-a zis mi-a zis: mă mărit, asta e, dar tot cu tine rămân. Noi vom sfârși împreună. Este creația mea. A demonstrat că poate așa că tot cu mine va rămâne. Ea știe că se poate baza pe mine. Într-un final eu o iau pe ea”, a spus Cătălin, în cadrul aceleiași emisiuni.

Fosta asistentă păcătoasă trebuia inițial să meargă alături de Ramona Gabor în vacanță în Maldive, dar aceasta a refuzat din varii motive, astfel rămânând cu Gabi Bădălău care a acompaniat-o cu mare plăcere. Se pare că tocmai această escapadă departe de meleaguri a fost momentul oportun pentru a se lega și mai mult lucrurile între ei.

„În momentul de față chiar cred ca trăiesc cea mai frumoasa perioadă a vieții mele. Am plecat singură in vacanță și de acolo am plecat cu cineva într-o vacanță. O lună de zile am stat doar într-o vacanță. Nu a fost ceva planificat. Am spus ca vreau să merg în Maldive, că vreau să-mi fac poze mișto. Mi se întâmplă exact ce-mi doresc să mi se întâmple și sunt fericită. Nu-mi găsesc cuvintele să mă exprim. Există cineva în viața mea care mă face foarte fericită, da, este adevărat. Da, mă mărit. A treia oară o să fie cu noroc. E clar că o să mă mărit. Eu tot ce primesc dau dublu înapoi. Eu creez dependență și consider că lucrul ăsta este minunat”

Bianca Drăgușanu