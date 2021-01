Claudia Pătrășcanu, reacție vehementă după ce Bianca Drăgușanu a confirmat nunta cu Gabi Bădălău

„Există cineva în viața mea care mă face fericită și DA, mă mărit!”, a spus Bianca Drăgușanu, marți, la ”Teo Show”. Cu toții se gândesc la faptul că cel responsabil pentru buna dispoziție din viața divei este Gabi Bădălău, având în vedere cele mai recente știri despre cei doi. Până când unul dintre protagoniști va confirma relația, rămân doar reacțiile. Una dintre ele a venit din partea Claudiei Pătrășcanu, fosta soție a milionarului și mama copiilor lui.

Divorț trimis în prelungiri în paralel cu o relație controversată. Reacția Claudiei Pătrășcanu, imediat după ce Bianca Drăgușanu a confirmat că urmează să se mărite pentru a treia oară

Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău sunt departe de a se înțelege în privința partajului, custodiei copiilor și pensiei alimentare aferentă acestora. Judecata durează de mai bine de un an, dar nimic nu-i poate împiedica pe cei doi să-și caute iubirea în alte părți.

Despre Gabi Bădălău se spune că deja și-a găsit-o și că deja și-a petrecut o oarecare ”lună de miere” cu ea, în Maldive. Este vorba despre Bianca Drăgușanu, care, deși nici ea nu recunoaște legătura cu acesta, zâmbește atunci când este întrebată despre el. Ne asigură, în schimb, că există cineva în viața ei la acest moment, că o face fericită și că nu ar scoate din calcul o a treia căsnicie.

Gabi Bădălău, însă, nu a venit niciodată cu un punct de vedere despre posibila idilă dintre el și blondină. La început a subliniat că este un bărbat liber și asumat, apoi, când a fost chestionat cu privire la romanță, după ce au apărut imagini în care era surprins lângă Bianca, s-a eschivat, trimițându-și interlocutorii să discute aceste aspecte cu ea.

Și așa se face că singura care e consecventă este fosta lui nevască, Claudia Pătrășcanu. Chiar dacă nu a atins subiectul arzător, cântăreața vorbește în continuare despre problemele din familia sa, care îl implică în continuare pe Bădălău, spunându-și varianta de poveste prin diferite canale. De această dată, a continuat destăinuirile în mediul online, pe Instagram, unde l-a descris pe tatăl copiilor ei ca pe „un șmecher adevărat”, „milionar”, așa cum este cunoscut în sfera mondenă autohtonă, dar unul fără responsabilități față de fiii lui.

„Un șmecher adevărat nu face niciodată ceea ce tu ai făcut propriilor tăi copii pentru a te răzbuna pe mama lor”

„Nu contează câta lume crede in povestea mea,nu vreau mila nimănui,nici ajutorul financiar al nimănui,nici sa văd oameni care și dau cu părerea când nimeni nu știe ce am trăit eu in toți acești ani de căsnicie, dar atata timp cât am doua picioare,doua mâini,coloana vertebrală,demnitate și iubire necondiționată ptr copiii mei,pot face orice singura pentru ei,exact cum am făcut și pana acum.

O fi el Gabi Badalau,dar eu sunt Claudia Patrascanu,mama copiilor lui ptr care eu lupt.Lupt ptr educația lor,ptr drepturile lor si pentru ca ei sa crească lângă mama ,caci “tatal” ați văzut cât timp are el ptr ei?!Sprijin toate mamele singure, mame aruncate in strada,abuzate emoțional,batjocorite,mame care dau viața unor copii trimiși de Dzeu. Sunt și tati care stiu sa și facă rolul acesta foarte bine,tati impecabili,tati responsabili…. si ca sa l citez pe GB cu adevărat….. caci șmecheria nu sta in a ți neglija familia,copiii,a i batjocori ci sta in alte lucruri.

Gabi Badalau….. un șmecher adevărat, caci tot spui ca tu ești șmecher și marele milionar, nu face niciodată in viața asta ceea ce tu ai făcut propriilor tai copii ptr a te răzbuna pe mine,mama lor! Nu stiu ce va decide instanța,dar stiu ca,copiii noștri “șmechere” vor fi mândri de mine!”, a scris Claudia Pătrășcanu pe Instagram.