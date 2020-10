Bianca de la Puterea Dragostei îl face praf pe Nelson Mondialu: „Gata cu respectul. Spun tot ce a făcut”

În urmă cu aproape o săptămână, Bianca de la ”Puterea Dragostei” povestea că ar putea urma o colaborare cu un vlogger din România pe care la cunoscut recent. Fanii brunetei susțin că ar fi vorba de un jucător de fotbal din SUA, care s-a mutat recent în Capitală.

Cu toate că Bianca și Livian nu mai sunt împreună, el având deja pe altcineva, tatăl lui se pare că nu poate să o iute pe câștigătoarea de la ”Puterea Dragostei”. Nelson Mondialu vorbește mai tot timpul în vlog-urile postate pe canalul său de YouTube despre fosta iubită a fiului său, pe care o jignește de fiecare dată. Ultima oară când a atacat-o a fost atunci când bruneta a anunțat posibila ei colaborare cu vloggerul.

Deși până acum Bianca a preferat să evite orice discuție și să nu vorbească urât despre Nelson, se pare că frumoasa brunetă s-a decis să-i răspundă. Sătulă de jignirile publice aduse la adresa ei, fosta concurentă de la Puterea Dragoste a decis să riposteze, mai mult l-a provocat pe Nelson la o confruntare live pe YouTube, pentru a pune capăt acestui conflict.

”Nu îmi mai spuneți despre individul acela care face vlog-uri despre mine. O să fac un vlog special. Un mesaj special pentru el, în care o să-i spun ce am să-i spun. Dar până atunci nu spun nimic. Ce să spun despre individul asta? Vreți să vă spun toate lucrurile pe care le-a făcut?

Nu are rost, ce să vorbesc despre individul asta? Îi dau valoare dacă vorbesc despre el. Am văzut domnul individul că i-au zis oamenii lui ce am postat eu. Sigur i-au zis oamenii lui, nu stă el non-stop pe profilul meu. E obsedat de mine, un om la 50 de ani e obsedat de mine. 57 de ani… uite că are aceeași vârstă cu tata. Nu ar sta tata vreodată să vorbească de o copilă. Să mă ferească Dumnezeu dacă credeam eu că ajung să cunosc un asemenea om”, a scris Bianca Comănici aseară într-un video postat pe YouTube, potrivit WOWbiz.ro.