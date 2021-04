Bianca Comănici de la Puterea Dragostei are tatuaje noi. Ce semnificație au

Face ea ce face și ajunge, din nou, în centrul atenției. Bianca, sora lui Cristian Comănici de la Puterea Dragostei, este una dintre cele mai frumoase și populare concurente de la celebrul show matrimonial de la Kanal D. Recent, controversata brunetă a revenit în centrul atenției publicului după ce și-a învins frica de ace și și-a făcut două noi tatuaje la un salon renumit din Capitală. Ce semnificație au.

Noile tatuaje au o semnificație specială pentru Bianca Comănici, iar tânăra este foarte mulțumită de rezultatul final obținut. Focoasa brunetă susține că a s-a tatuat deoarece simbolurile bătute direct pe piele îi crează o stare de bine și o ajută să fie mai sigură pe ea.

Primul tatuaj făcut de Bianca Comănici reprezintă o mică lecție de viață, reprezentată de cuvintele„60 seconds”, despre care concurenta de la Puterea Dragostei spune că l-a ales pentru a-i aminti să se bucure, întotdeauna, de prezent.

Dacă ar fi ca voi să mai aveți 60 de secunde să trăiți, ați avea regrete? Da sau nu? Eu consider că da, acest tatuaj semnifică de fapt „Trăiește-ți viața!”. Nu mai am dreptul să fiu cu capul în nori, dar trebuie să îți trăiești viața pentru că doar una ai. Fă tot ceea ce te face fericit pentru că viața este scurtă”, a declarat Bianca Comănici , în ultimul vlog postat pe Youtube.

„Nu îmi plac tatuajele foarte evidente, cu semnificația foarte evidentă. Tatuajul cu „60 seconds” l-am ales pentru că am văzut pe Tik Tok la o fată. Este un fel de contrazicere la primul meu tatuaj. Tatuajele le fac pentru că pe mine mă ajută psihic, mă fac să mă simt bine.

Al doilea tatuaj pe care Bianca Comănici și l-a făcut este are o semnificație mult mai specială, deoarece este dedicat în totalitate femii care i-a dat viață. Desenul reprezintă o casă deasupra căruia este scris cel mai frumos dintre cuvinte: mama. Bruneta a mărturisit, vizibil emoționată, în vlogul său de pe Youtube

Al doilea tatuaj unde scrie mama, o căsuță și hornul făcut cu color. Inițial am văzut tatuajul ăsta doar cu căsuța. Pentru mine, casa e sfântă. Prefer să stau o viață la mine acasă.

Nu există un loc mai frumos decât casa mea. Când am vorbit cu mama și i-am arătat tauajul am realizat că casa mea este mama. Mi-a spus să nu îmi mai fac, dar am văzut-o zâmbind. Nu mi-am mai făcut tatuaj pentru cineva anume”, a spus frumoasa Bianca pe Youtube.