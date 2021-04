Cine este bărbatul misterios din viața Biancăi Comănici de la Puterea Dragostei. Au dansat romantic

Bianca Comănici este din ce în ce mai fericită, iar fanii acesteia se întreabă dacă nu cumva bruneta nu se bucură din nou de atenția unui bărbat. Cine este personajul misterios din viața fostei concurente de la Puterea Dragostei?

Bianca Comănici nu s-a mai pozat în prezența niciunui tânăr după ce a încheiat relația cu Livian. Amintim că cei doi au format unul din cele mai iubite și longevive cupluri de la Puterea Dragostei.

Din păcate, discuțiile dintre ei au fost foarte aspre, despărțirile și împăcările ajunseseră să fie foarte dese, iar relația lor s-a terminat definitiv chiar înainte de a pune mâna pe marele premiu.

După separarea de fiul lui Nelson Mondialu’, bruneta nu a dorit să se mai implice într-o relație de cuplu, așa că a mărturisit că va mai fi o lungă perioadă singură pentru a se vindeca în totalitate.

Întrebată de numeroase ori despre un alt început la brațul tânărului cu care a fost la show-ul iubirii de la Kanal D, aceasta a exclus orice posibilă împăcare. Recent, fosta concurentă a postat pe instagram un clip video unde dansează alături de un bărbat misterios.

Prietenii din mediul online au observat imediat apropierea dintre cei doi, ulterior bruneta spunându-le că e vorba doar despre niște lecții de dans, partener fiindu-i profesorul ei.

„Am avut o seară absolut genială, m-am simțit super, super bine și oricum am filmat totul, aproape totul și urmează să pun mâine seară pe YouTube ca să vedeți și voi despre ce este vorba și cât de pricepută sunt la dans.”, a fost mesajul tinerei de pe instagram.

„Acum sunt mai bine. Mi se întâmplă ca nopțile și diminețile să fie mai dificile, mă simt, nu știu, așa, obosită. Adică, noaptea adorm greu, iar dimineața mă simt obosită, nu mai am energia pe care o aveam înainte, îmi vine să mă întind înapoi în pat și să dorm toată ziua. Da, normal, încă mă refac din punctul acela de vedere, nu mi-a fost ușor după despărțire. Am vorbit cu el. L-am întrebat de ce ne-am despărțit. Și este vorba de un cumul de factori, de părinții lui, de ce s-a întâmplat între noi… Nu a fost, oricum, clar ce mi-a spus, nu am înțeles și nu înțeleg nici acum.”

Bianca Comînici (Sursa: wowbiz.ro)