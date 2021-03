Bianca Comănici de la Puterea Dragostei, decizie categorică. Ajunge la tribunal

Clipe îngrozitoare pentru Bianca Comănici de la Puterea Dragostei. Frumoasa brunetă este în război cu fostul ei iubit, Livian, după ce acesta a acuzat-o de faptul că i-ar fi fost infidel, cât timp au fost împreună. De ce vor ajunge cei doi foști iubiți la tribunal.

Ziua și scandalul la Puterea Dragostei. Spiritele s-au încins, de data aceasta, între Bianca Comănici și Livian, care par să nu revină la sentimente mai bune. Cei doi concurenți ai show-ului matrimonial de la Kanal D și-au aruncat cuvinte grele, după ce fostul partener al frumoasei brunete a acuzat-o că l-ar fi înșelat.

Bianca a negat vehement aceste acuzații dure care i-au fost adresate, spunând că ea nu i-a fost infidelă, nicio secundă, lui Livian. Bruneta este hotărâtă să-l facă pe fostul ei iubit să-și înghită cuvintele. Fosta concurentă de la Puterea Dragostei a răbufnit în mediul online și le-a povestit fanilor săi de pe Instagram tot adevărul.

„Oameni buni, pot să spun că în sfârșit m-am trezit și eu. Am zis să las bunătatea deoparte pentru că deja nu se mai poate, deja este prea mult. Cel mai bine este să se ocupe legea. După cum știți, nu pot să decid eu ce și cum se va întâmpla după ce voi merge la avocat, pentru că deja am stabilit o întâlnire.

O să merg, bineînțeles, până în pânzele albe. M-am săturat de tupeul și nesimțirea unora, așa că sper să nu ne vedem acolo unde nu trebuie.

Mesajul nu este doar pentru persoanele care îmi fac rău în prezent, și anume aduc prejudicii asupra imaginii mele, voi ține cont de fiecare persoană are încearcă să îmi facă rău pentru că acum am afla că așa clipind din degete poți contacta un avocat, îți prezinți cazul, iar din ce am înțeles eu este că legile sunt destul de dure.

Să aveți grijă pe viitor cu mine pentru că sunt pusă pe fapte! Sunt sătulă de toți neismțiții și tupeiștii”, a declarat Bianca Comănici pe InstaStories.