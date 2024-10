Bianca Comănici a recunoscut public că e îndrăgostită de Mario Fresh. I-a declarat oficial dragostea după despărțirea artistului de Alexia

Despărțirea dintre Mario Fresh și Alexia Eram, care a pus capăt unei relații de opt ani, a generat multă atenție în lumea mondenă. În mijlocul acestei situații, Bianca Comănici, cunoscută pentru apariția sa în emisiunea „Puterea Dragostei”, a făcut o declarație surprinzătoare, mărturisind că îl admiră pe artist și că și-ar dori să-l cunoască mai bine. Tânăra nu s-a sfiit să își exprime sentimentele public, într-o manieră directă și sinceră, ceea ce a stârnit discuții aprinse în mediul online.

După ce Mario Fresh și Alexia Eram au confirmat despărțirea lor, Bianca Comănici a văzut o oportunitate de a-și exprima sentimentele față de artist. Tânăra, care a devenit cunoscută prin participarea la show-ul „Puterea Dragostei”, a recunoscut că a fost atrasă de Mario Fresh încă din copilărie și că acum, după ce a aflat că este singur, ar vrea să aibă șansa de a-l întâlni.

„Mario Fresh e crush-ul meu de când eram mică. Nu am avut niciodată ocazia să vorbesc cu el, iar acum când am văzut că s-a despărțit, am zis gata, am prins momentul. Mi-ar plăcea să îl cunosc. Mi-aș dori să am ocazia să mă întâlnesc cu el și să îi spun lucrurile astea față în față. Chiar îmi place mult de el, e genul meu,” a declarat Bianca Comănici într-un interviu recent.