Bianca Comănici, despre noul iubit: ‘Îl ador’. Ce a mai spus fosta concurentă de la Puterea Dragostei

Bianca Comănici și-a găsit liniștea! Bruneta trăiește clipe minunate alături de noul iubit misterios. Aceasta s-a decis să le ofere fanilor câteva detalii despre bărbatul care o face fericită, așa că mulți s-au bucurat pentru schimbările din viața ei!

Bianca Comănici a fost extrem de îndrăgită de fani în momentul în care a participat la emisiunea ‘Puterea Dragostei’. Ea a rămas în atenția publicului după ce a câștigat două sezoane ale show-ului, așa că admiratorii săi au vrut să afle în brațele cui și-a găsit liniștea.

Prezentatoarea show-ului ‘Bărbați vs Femei’ a trecut prin mai multe clipe de cumpănă în ultimul an, dar iată că reușește să zâmbească din nou! Aceasta le-a dezvăluit admiratorilor din mediul online că iubitul ei misterios este extrem de arătos.

Totuși, mulți au observat că fosta concurentă de la Puterea Dragostei își ține iubitul departe de ochii curioșilor. Bruneta nu s-a afișat până acum cu noul partener, așa că le-a spus tuturor că își dorește să țină relația cât se poate de privată.

Mai mult, aceasta a explicat și ce calități își dorea să aibă noul partener. Bruneta se bucură de faptul că iubitul său are mare încredere în ea, astfel că relația merge ca pe roate.

Bianca Comănici s-a iubit cu Livian Pop, dar bruneta nu s-a mai afișat alături de vreun bărbat în momentul în care relația cu acesta s-a consumat. Recent, ea făcea câteva dezvăluiri despre viața ei sentimentală, explicând că a cunoscut pe cineva nou, chiar dacă suferința din trecut a marcat-o.

„Mi-a fost foarte frică să îmi fac o relație, având în vedere că mi-a fost foarte greu să mă vindec după ultima încercare. Dar cred că am cunoscut persoana potrivita, la locul potrivit, la momentul potrivit.

Nu pot spune data la care ne-am cunoscut, dar înainte ta, înainte de 12 august. Ideea este că e destul de greu să îmi ajună cineva la inimă pentru că sunt foarte pretențioasă, prea selectivă.

Dar am renunțat la niște idei, la niște principii, pentru că omul potrivit ăl construiești. Am observat că nu a trebuit să schimb foarte multe lucruri la mine, am încercat eu să fiu din ce în ce mai bună.”, a zis Bianca Comănici în emisiunea ‘Bărbați vs femei’.