Bia Khalifa, dată în judecată pentru că nu și-a plătit facturile? Reacția vedetei

Bia Khalifa pare să nu mai aibă liniste! După ce relația cu Fulgy i-a adus o mulți de probleme, ajungând chiar și în fața instanței, acum ea este nevoită să meargă din nou la tribunal. Se pare că o firmă din România ar fi dat-o în judecată pentru neplata facturilor. Cum se apără blondina.

Fosta concurentă a show-ului Sunt celebru, scoate-mă de aici, de la Pro TV se pare că ar avea din nou probleme cu legea. De această dată, scandalul nu îl implică pe fostul său iubit, ci niște facturi care nu ar mai fi fost plătite de mai bine de un an.

Se pare că o firmă de telefonie mobilă, internet și televiziune ar fi dat-o în judecată pe blondină pentru că nu și-ar mai fi plătit facturile. Pe portalul instanțelor de judecată figurează numele vedetei, în calitate de pârât, alături de numele firmei cu pricina.

Potrivit informațiilor apărute, ar fi vorba de facturi vechi chiar și de un an de zile. Așadar, vedeta ar avea de plată nu mai puțin de 10.000 de lei, care s-au tot adunat în contul de datorii.

Cu toate acestea Bia Khalifa susține că nu este nimic adevărat. Spune că ea are de foarte mulți ani un contract cu o singură firmă de telefonie mobilă și internet, alta decât cea care figurează că a dat-o în judecată.

„După ce am văzut că mi-ați trimis articolul, am văzut că e vorba despre această firmă. Eu folosesc o altă companie de telefonie de ani de zile, sunt la zi cu toate plățile.

V-am trimis și dovadă cum am sunat la firma care m-ar fi dat în judecată și am introdus CNP-ul pentru a vedea dacă am vreun contract pe numele meu, nu există nicio persoană înregistrată cu CNP-ul meu, probabil este o eroare. Altceva nu am ce să zic”, a spus Bia Khalifa, pentru Spynews.ro.