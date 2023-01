Bia Khalifa, amorezată lulea de Fulgy. Cadoul impresionant pe care fiul Clejanilor i l-a făcut: „Îmi era greu să-l țin în mână”

Bia Khalifa și Fulgy formează cel mai nou cuplu din showbiz! Fosta concurentă de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici!” a mărturisit că și-a găsit marea dragoste și este tare fericită alături de fiul Clejanilor.

Bia Khalifa nu-și mai ascunde relația cu Fulgy! În trecut, regina Only Fans-ului din România a fost mereu discretă cu viața personală, însă se pare că acum, blondina și-ar fi găsit dragostea și liniștea în brațele lui Fulgy de la Clejani.

Cei doi trăiesc o poveste de dragoste de săptămâni bune, iar superba blondină pare topită după fiul Clejanilor. Mai mult de atât, se pare că relația celor doi e cât se poate de serioasă, ținând cont că Fulgy o răsfață pe noua iubită cu cadouri scumpe.

Sora mea și-a tatuat numele meu. Prietenul meu cel mai bun, fotograful meu, și-a tatuat și el numele meu. Am rămas surprinsă, nu-mi venea să cred. Da, el a dispărut, a spus că merge până la un prieten, eu i-am spus “ok”. El mi-a dat cadou brățărica și am crezut că acesta este cadoul, este un cadou frumos, o brățărică de aur, totuși este frumos.”, a spus aceasta, la Antena Stars.

„Anul acesta început cu foarte multe surprize pentru mine, sunt într-o relație oficială și serioasă. Sunt foarte fericită, mai fericită ca niciodată. Am primit niște cadouri foarte frumoase. Un buchet atât de mare încât îmi era greu să-l țin în mână. M-a nimerit cu trandafirii roșii, eu sunt obsedată de trandafiri, trandafiri roșii și mai ales și mi-a luat atât de mulți trandafiri, încât nu puteam ține buchetul în mână. Da, și mi-a luat și o brățărică, de aur.

În vara lui 2021, Fulgy a fost prins la volan sub influența drogurilor. Atunci, el declara că toate necazurile i s-ar fi tras de la doi amici care l-au ”turnat” la poliție.

„Nu dau în judecată pe nimeni, nu torn pe nimeni, pentru că eu sunt un om drept și sunt și gangster, dacă vreau eu. Țin cont de chestii de-alea, gen: nu sunt șobolan sau cârtiță cum au fost băieții ăia doi care erau cu mine în mașină. Sau turnător. Nu sunt turnător, în cel mai rău caz le dau un milion de euro la fiecare cu care m-am certat”, a povestit Fulgy într-un live pe contul lui de Youtube.

„În legătură cu ce s-a întâmplat sâmbătă pot să spun că trăiesc într-o țară coruptă. Eu, sâmbătă, m-am trezit, am mâncat, iar seara la opt am fost la Alex Velea, prietenul meu și al familiei noastre.

Am vrut să fac o piesă pentru cățelul meu, Cash. O să urmeze și o piesă cu Alex Velea și Viorica de la Clejani, tot de mine făcută. Am făcut un grătar apoi, cu toți băieții de la Golden Boy. Nu pot să spun că m-a turnat nimeni sau că am fost turnat. De obicei în studiouri se fumează iarbă! Toată lumea se droghează în Bucureștiul ăsta, toate cluburile, toate cafenelele, numai pline de consumatori. Nu spun de nimeni nimic, nu spun că cineva m-a pus să mă droghez, totul a fost la simpla mea curiozitate.”, a mai spus acesta.