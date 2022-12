O nouă operație estetică pentru Bia Khalifa: ‘Îmi place frumusețea fake’. Incredibil cum s-a pozat

Bia Khalifa nu mai are nevoie de niciun fel de introducere, fiind una dintre cele mai controversate vedete din România. Fosta concurentă de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici!” a frapat audiența, din nou. Blondina a recurs, pentru încă o dată, la ajutorul medicilor esteticieni.

Bia Khalifa este extrem de preocupată de felul în care arată și întotdeauna caută metode noi menite să-i îmbunătățească imaginea. Asumată și directă, fosta concurentă de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici!” nu s-a ferit niciodată să recunoască pasiunea ei pentru ceea ce numește „frumusețe fake”.

Cu alte cuvinte, blondina este adepta intervențiilor și operațiilor estetice, având, deja, câteva la activ. Tânăra a decis să-și facă o schimbare de look, așa că a trecut pragul cabinetului medicilor esteticieni, în preajma sărbătorilor de iarnă.

Vedeta le-a împărtășit urmăritorilor săi de pe rețetele sociale faptul că a bifat încă o intervenție estetică la nivelul feței. Bia Khalifa și-a ascuțit vârful nasului și și-a făcut mici modificări la nivelul ochilor.

„Eram frumoasă și naturală, doar că mie îmi place fake beauty (frumusețea falsă), părul blond, nasul e la fel doar că e mult mai subțire vârful, la ochi am o tăietură, nu este blefaroplastie”, a declarat modelul OnlyFans pe platforma Tik Tok.

Bia Khalifa nu și-a ascuns niciodată pasiunea pentru modificările estetice, având în vedere faptul că prima intervenție pe care a suferit-o a fost la vârsta de 17 ani, operație pentru care a semnat chiar mama ei.

Focoasa blondină a făcut două rinoplastii, o intervenție de modificare a formei ochilor, una la buze, o augmentare a sânilor cu implant de silicon și nu are de gând să se oprească aici cu transformările.

„Am făcut revizie la rinoplastie, adică l-am făcut din nou, pentru că am avut probleme, nu am mai putut să respir și nici nu era simetric. Apoi am făcut cat eyes.

Am două operații la nas, la buze, mi-am tăiat un fragment din buze și mi-am ridicat buza.”, a completat diva, acum ceva timp.