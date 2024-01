Bebelușa Oana Ioniță, recuperare rapidă după operația la genunchi. Ajutorul emoționant dat de fiica balerină la școala de dans: „Nu mai am răbdare” EXCLUSIV

Oana Ioniță sau Bebelușa Oana de la „Cronica Cârcotașilor” (Prima TV) e tare ghinionistă. După operația la genunchi, din septembrie 2022, ea a suferit, luna trecută, o altă intervenție chirurgicală. Numai că, de data aceasta, susține Oana, exclusiv pentru Playtech Știri, recuperarea fizică a fost cu mult mai rapidă.

Oana Ioniță, dansatoarea operată de două ori la genunchi, în ultimele șase luni, susține că starea sa de sănătate este bună, în acest moment. Mai mult, la scurt timp după externare, și-a putut păstra și cochetăria:

„La o săptămână de la operația de menisc, eram deja pe tocuri de 7 cm, la un interviu televizat. Acum sunt la o lună după operație și încerc să îmi revin mai repede pentru că nu mai am răbdare. Nu am apucat de aproape un an să-mi folosesc piciorul la randament maxim.

Se spune că operația este 50% și recuperarea 50% , așa că acum încerc să nu mă mai accidentez și să îmi revin cât mai repede în formă pentru a reîncepe să dansez”, ne-a declarat Oana Ioniță, în exclusivitate pentru Playtech Știri.