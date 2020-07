Ce face și cum arată acum Bebelușa Oana de la Cronica Cârcotașilor. Viața i s-a schimbat radical

Cu ce se ocupă acum Bebelușa Oana? Vedeta de la începuturile Cronicii Cârcotașilor și-a schimbat total viața de-a lungul timpului. Cum o regăsesc fanii după ani și ani?

Dansatoarea Oana Daniela Ioniță a devenit cunoscută la Cronica Cârcotașilor drept una dintre bebelușe. După ce s-a retras din televiziune, Oana și-a urmat visul și și-a deschis propria școală de dans. În urma insistențelor fanilor show-ului care i-au dus dorul, blondina a mărturisit motivul plecării sale din proiectul pe care l-a iubit extrem de tare. „Nu puteam să fiu o bebelușă cu un bebeluș. Eu tind să cred că am ajuns la altă etapă a vieții mele. Un alt motiv a fost emisiunea concurs Dansez pentru tine. Așa cum în urmă cu 13 ani mi-am dorit să devin o bebelușă, pentru că la vremea aceea bebelușele erau un etalon, așa mi-am pus în cap să experimentez cea mai bună emisiune de dans”, spunea aceasta.

În anul 2000, aceasta a fost angajata Operei Române ca balerină, atunci a simțit cu adevărat că trăiește și că și-a îndeplinit o dorință imensă, lucru pe care voia să-l trăiască la nesfârșit. Cu toate astea, peste câțiva ani a realizat că îi era destinat altceva, mai ales că televiziunea i-a oferit o altfel de imagine, o altă perspectivă și o notorietate pe care nu o putea scăpa printre degete. În prezent, Oana este dedicată trup și suflet celor doi coppii ai săi, dar și școlii de dans Dance Planet.

„Deși proiectele din televiziune sunt inconstante, am reușit să rezist din 1998 până în 2013, odată cu încheierea ultimului sezon Dansez pentru tine de la Pro TV. Școala de dans a început ca un moft pentru că multe doamne și domnișoare doreau să învețe să danseze ca mine. Am predat o perioadă street dance, dans contemporan, house, salsa, dans sportiv, disco, folclor sau bollywood. Într-un final, am revenit la prima mea dragoste și anume baletul, unde mă regăsesc și unde observ că am cele mai bune rezultate”

Oana Daniela Ioniță