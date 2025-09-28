Bărbatul celebru din România care divorțează pentru a șasea oară, la 56 de ani. S-a căsătorit în secret cu o domnișoară de 23, însă cum își spun „Adio!”: „S-a rupt definitiv”

Stelian Ogică, cunoscut ani la rând drept „Spaima loteriei”, trece printr-o nouă criză sentimentală. După cinci mariaje eșuate, acesta pare să se îndrepte spre un al șaselea divorț, de data aceasta de soția sa, Alexandra, mai tânără cu peste trei decenii. Relația lor, începută discret și oficializată în mare secret, pare să fi ajuns într-un punct fără întoarcere.

Potrivit apropiaților cuplului, diferența de vârstă și-a spus treptat cuvântul, iar neînțelegerile dintre cei doi au devenit din ce în ce mai frecvente, notează Pro tv. Dacă la început păreau să fi depășit prejudecățile și să își trăiască povestea de dragoste fără bariere, astăzi liniștea din familie pare doar o amintire.

Un mariaj marcat de certuri și neînțelegeri

Surse apropiate lui Stelian Ogică susțin că afaceristul nu mai este la fel de implicat în relație și că, de data aceasta, chiar el ar fi cel care dorește să pună capăt căsniciei. Certurile repetate, diferențele de mentalitate și dorințele distincte în ceea ce privește viitorul au condus la o ruptură greu de reparat.

„Nu mai există armonia de la început. Ea își dorește o altă viață, el are alte planuri. În prezent se află mai mult în contradictoriu decât în acord. E doar o chestiune de timp până se va ajunge la despărțirea oficială”, a declarat un apropiat al cuplului, conform sursei citate. „S-a rupt definitiv”, a fost concluzia.

În ciuda problemelor din viața personală, Ogică i-a transmis Alexandrei să își urmeze cariera și să își atingă obiectivele profesionale. Bărbatul este convins că soția sa are potențial să devină unul dintre cei mai apreciați arbitri din fotbalul feminin românesc.

Relații tensionate chiar și cu propria fiică

Situația dificilă din căsnicie nu este singura problemă cu care se confruntă Ogică. Relația cu fiica sa, Raluca, s-a deteriorat vizibil în ultimii ani. Cei doi aproape că nu mai comunică, iar distanțarea a devenit tot mai evidentă.

„Ruptura dintre ei este profundă. Raluca este mai rezervată, iar Stelian Ogică suferă mult din această cauză. Legătura dintre tată și fiică s-a răcit considerabil și nu pare să existe, deocamdată, semne de reconciliere”, au povestit surse apropiate familiei.

Așadar, se poate spune Stelian Ogică trece printr-o perioadă dificilă pe toate planurile, atât în viața de cuplu, cât și în cea de familie. Dacă se va ajunge la un nou divorț, acesta ar fi al șaselea pentru fostul „Spaima loteriei”, confirmând încă o dată, dacă mai era nevoie, că stabilitatea în dragoste rămâne un capitol complicat în viața sa.