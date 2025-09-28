Ultima oră
De ce nu poate fi înmormântată Ioana Popescu? Iubitul jurnalistei, mesaj dureros pentru cei care au cunoscut-o
28 sept. 2025 | 13:53
de Kelt Iulia

Bărbatul celebru din România care divorțează pentru a șasea oară, la 56 de ani. S-a căsătorit în secret cu o domnișoară de 23, însă cum își spun „Adio!”: „S-a rupt definitiv”

Monden
Bărbatul celebru din România care divorțează pentru a șasea oară, la 56 de ani. S-a căsătorit în secret cu o domnișoară de 23, însă cum își spun „Adio!
Stelian Ogică divorțează iar

Stelian Ogică, cunoscut ani la rând drept „Spaima loteriei”, trece printr-o nouă criză sentimentală. După cinci mariaje eșuate, acesta pare să se îndrepte spre un al șaselea divorț, de data aceasta de soția sa, Alexandra, mai tânără cu peste trei decenii. Relația lor, începută discret și oficializată în mare secret, pare să fi ajuns într-un punct fără întoarcere.

Potrivit apropiaților cuplului, diferența de vârstă și-a spus treptat cuvântul, iar neînțelegerile dintre cei doi au devenit din ce în ce mai frecvente, notează Pro tv.  Dacă la început păreau să fi depășit prejudecățile și să își trăiască povestea de dragoste fără bariere, astăzi liniștea din familie pare doar o amintire.

Un mariaj marcat de certuri și neînțelegeri

Surse apropiate lui Stelian Ogică susțin că afaceristul nu mai este la fel de implicat în relație și că, de data aceasta, chiar el ar fi cel care dorește să pună capăt căsniciei. Certurile repetate, diferențele de mentalitate și dorințele distincte în ceea ce privește viitorul au condus la o ruptură greu de reparat.

„Nu mai există armonia de la început. Ea își dorește o altă viață, el are alte planuri. În prezent se află mai mult în contradictoriu decât în acord. E doar o chestiune de timp până se va ajunge la despărțirea oficială”, a declarat un apropiat al cuplului, conform sursei citate. „S-a rupt definitiv”, a fost concluzia.

Vezi și:
De ce era numită Ioana Popescu „Devoratoarea de fotbaliști”. Jurnalista a publicat o listă a bărbaților pe care i-a cucerit
Andi Moisescu ar fi divorțat în mare secret de Olivia Steer, după 22 de ani de căsnicie

În ciuda problemelor din viața personală, Ogică i-a transmis Alexandrei să își urmeze cariera și să își atingă obiectivele profesionale. Bărbatul este convins că soția sa are potențial să devină unul dintre cei mai apreciați arbitri din fotbalul feminin românesc.

Stelian Ogică alături de Alexandra

Stelian Ogică alături de Alexandra

Relații tensionate chiar și cu propria fiică

Situația dificilă din căsnicie nu este singura problemă cu care se confruntă Ogică. Relația cu fiica sa, Raluca, s-a deteriorat vizibil în ultimii ani. Cei doi aproape că nu mai comunică, iar distanțarea a devenit tot mai evidentă.

„Ruptura dintre ei este profundă. Raluca este mai rezervată, iar Stelian Ogică suferă mult din această cauză. Legătura dintre tată și fiică s-a răcit considerabil și nu pare să existe, deocamdată, semne de reconciliere”, au povestit surse apropiate familiei.

Așadar, se poate spune Stelian Ogică trece printr-o perioadă dificilă pe toate planurile, atât în viața de cuplu, cât și în cea de familie. Dacă se va ajunge la un nou divorț, acesta ar fi al șaselea pentru fostul „Spaima loteriei”, confirmând încă o dată, dacă mai era nevoie, că stabilitatea în dragoste rămâne un capitol complicat în viața sa.

MM Stoica a intervenit, după ce a auzit ce s-a spus despre FCSB! Când vor mai putea juca Lixandru și Șut: „Nu poate...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Romania TV
Dumitru Dragomir are o armată de muncitori nepalezi. Incredibil ce salarii le plătește Mitică Corleone
Digi24
Frig, ploi și ninsori în România: primele zile de octombrie aduc vreme mai rece decât de obicei. Anunțul meteorologilor
Adevarul
Dezastrul nuclear secret din inima Rusiei. Unul dintre primele și cele mai grave accidente nucleare mușamalizate timp de trei decenii de sovietici
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
PlaySport
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
PlaySport
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Recomandări
Ce a făcut Irinel Columbeanu cu ultimii bani din cont. Mai avea 600.000 de euro: „Nu mi-a păsat”. Cine îl ajuta acum financiar?
Ce a făcut Irinel Columbeanu cu ultimii bani din cont. Mai avea 600.000 de euro: „Nu mi-a păsat”. Cine îl ajuta acum financiar?
Monden
acum 20 de minute
Oana Lis, mesaj după moartea Ioanei Popescu. S-au văzut de curând: „A trăit intens”. Ultima imagine cu cele două împreună
Oana Lis, mesaj după moartea Ioanei Popescu. S-au văzut de curând: „A trăit intens”. Ultima imagine cu cele două împreună
Monden
acum o oră
Selena Gomez a strălucit la nunta cu Benny Blanco. Rochia de mireasă, creată de Ralph Lauren special pentru cântăreaţă. Foto
Selena Gomez a strălucit la nunta cu Benny Blanco. Rochia de mireasă, creată de Ralph Lauren special pentru cântăreaţă. Foto
Monden
acum 4 ore
Horoscop financiar pentru săptămâna 29 septembrie – 5 octombrie. Cine câștigă mai mulți bani și cine trebuie să fie atent la cheltuieli
Horoscop financiar pentru săptămâna 29 septembrie – 5 octombrie. Cine câștigă mai mulți bani și cine trebuie să fie atent la cheltuieli
Horoscop
acum 5 ore
Parteneri
Coșmarul prin care trece un bărbat ce și-a cumpărat un apartament nou: „Mi-e puțin frică că nu o să pot viețui acolo”
Click.ro
Summitul militar neașteptat al lui Pete Hegseth stârnește îngrijorare și speculații. Teoria Gen. Ben Hodges, legată de Germania 1935
Digi24
Și-a făcut iubită mai tânără decât fiica lui și nu-și poate lua mâinile de pe ea nici pe stradă! Moldoveanca Valeria i-a luat mințile! Avem imaginile! FOTO
Unica.ro