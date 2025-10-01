Ultima oră
De ce nu poate fi înmormântată Ioana Popescu? Iubitul jurnalistei, mesaj dureros pentru cei care au cunoscut-o
01 oct. 2025 | 15:50
de Daoud Andra

Marea actriţă de la Hollywood care uimeşte cu anunţul divorţului. Toţi au crezut că are un mariaj de vis, însă este separată de soţul ei de trei ani

Hollywood-ul este din nou zguduit de o veste neașteptată: actrița Nicole Kidman a depus oficial cererea de divorț de soțul ei, cântărețul country Keith Urban, după un mariaj care a durat 19 ani. Deși imaginea publică a cuplului părea una idilică, surse apropiate susțin că cei doi trăiau „vieți separate” de aproape trei ani, iar despărțirea oficială era doar o chestiune de timp.

Un mariaj lung, dar greu încercat

Nicole Kidman, în vârstă de 58 de ani, și Keith Urban, 57 de ani, au fost mult timp considerați unul dintre cele mai solide cupluri din lumea celebrităților. Totuși, problemele din culise erau mult mai complicate decât părea la suprafață. Potrivit apropiaților, artista spera să-și salveze căsnicia, dar cântărețul, care s-a confruntat ani întregi cu dependențe de alcool și droguri, ar fi decis acum șase luni că relația nu mai poate continua.

„Keith are de mult timp demonii lui și era vital pentru Nicole să nu bea dacă voia ca mariajul lor să funcționeze”, a declarat o sursă pentru presa internațională.

În ultimii ani, cei doi și-au petrecut foarte puțin timp împreună. Nicole a filmat în ritm alert pentru mai multe producții cinematografice, în timp ce Keith a pornit într-un turneu mondial. Aceste drumuri diferite i-au împins treptat spre distanțare, iar comunicarea lor a rămas mai degrabă telefonică.

Conform publicației The Sun, actrița ar fi fost „luată prin surprindere” de momentul în care soțul său a ales separarea definitivă, după ce ani de zile l-a sprijinit în lupta cu dependențele.

Nicole Kidman și Keith Urban

Decizia a surprins-o pe actriță

Divorțul a fost înaintat zilele trecute, iar presa americană scrie că Urban locuiește deja cu o altă femeie. Mai mult, el și-ar fi cumpărat, în secret, o proprietate în Nashville la începutul acestui an, semn clar că își pregătea o viață independentă de cea a soției sale.

Nicole, care încă purta verigheta la aparițiile publice cu doar câteva zile înainte de anunț, ar fi rămas dezamăgită de faptul că bărbatul alături de care a stat aproape două decenii a luat decizia definitivă. Un alt element care ar fi complicat și mai mult mariajul a fost rolul intens al actriței în thrillerul erotic „Babygirl”, filmat în 2024.

„I-a dat cu adevărat peste cap mintea și corpul. În film, trebuia să simuleze mai multe orgasme pe zi și a fost o adevărată problemă. Pentru orice cuplu căsătorit, ar fi fost dificil. Pur și simplu nu este o zi normală la birou”, a spus o sursă apropiată.

În urma separării, cei doi își vor concentra atenția asupra copiilor lor, care rămân prioritatea absolută.

