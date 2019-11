Bărbat rănit grav la metrou, după ce o bucată de geam s-a desprins din tavan. Ce spun martorii

Un incident grav s-a petrecut, vineri după-amiază, în stația de metrou de la Piața Universității. Un bărbat a fost grav rănit, după ce o bucată de geam s-a desprins și i-a căzut în cap. Acesta a primit îngrijiri medicale chiar pe peron.

Bărbat rănit grav la metrou, după ce o bucată de geam s-a desprins din tavan

„La stația de metrou Universitate, un bărbat 47 de ani, aflat în zona scărilor rulante, a fost lovit la nivelul capului de elemente de construcție căzute din plafon. A fost transportat la Spitalul Universitar în stare de constiență. A intervenit un echipaj SMURD”, au anunțat reprezentanții Inspectoratul pentru Situații de Urgență București – Ilfov.

„Mă aflam de cealaltă parte a scării rulante. Am auzit strigătul de ajutor al bărbatului și am coborât, împreună cu colega mea. Am văzut acest domn în genunchi, lângă scara rulantă, plin de sânge. Ținea un șervețel pe cap. Doamna de la Metrorex stătea lângă el și se uita. Nu am văzut momentul în care s-a desprins placa, dar s-a auzit un sunet foarte puternic. Am văzut multe cioburi pe jos. Lumea a început să se panicheze”, a povestit o martoră.

Până la ora transmiterii știrii, Metrorex nu a oferit o reacție cu privire la incidentul din stația de metrou de la Piața Universității.