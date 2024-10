Bani în plus ca să se întoarcă la birou. Ce se întâmplă din ianuarie 2025 cu munca remote: Decizia luată de gigantul american care are angajați și în România

După 2020, când lumea a stat în loc timp de câteva luni bune, multe companii alegeau un compromis, munca remote. Efectele, deloc de neglijat, au stabilit precedente, iar angajații care odată munceau din confortul locuinței, astăzi au alte pretenții salariale. Puse sub presiune, marile companii sunt acum nevoite să accepte condițiile angajaților, și să dea bani în plus ca să se întoarcă la birou, iar analiștii din piață explică ce se întâmplă din ianuarie 2025 cu munca remote. Vorbim, așadar, despre decizia luată de gigantul american care are angajați și în România.

Pandemia a schimbat paradigma, munca remote a devenit o realitate în ultimii ani

Odată cu pandemia, munca remote a devenit normală pentru milioane de angajați din marile companii. Munca remote a devenit o realitate în ultimii ani, redefinind complet modul în care lucrăm și colaborăm.

Flexibilitatea muncii remote a redefinit relația dintre angajați și angajatori, în special în marile companii. Aceasta nu doar că a schimbat cerințele salariale ale angajaților, dar a avut și un impact profund asupra productivității și randamentului echipelor, punând în discuție avantajele și dezavantajele acestui stil de lucru.

Deși unele companii doresc să revină la modul tradițional de lucru, angajații solicită, adesea, salarii mai mari pentru a accepta acest lucru. Astfel, efectele muncii remote asupra productivității și costurilor angajatorilor sunt acum subiecte de dezbatere în întreaga lume.

Marile companii sunt acum nevoite să accepte condițiile angajaților, și să dea bani în plus ca să se întoarcă la birou

Pentru mulți angajați, revenirea la birou după o perioadă extinsă de muncă remote implică sacrificii precum timpul petrecut în trafic și costuri suplimentare de transport. În acest context, angajații din marile companii cer adesea salarii mai mari pentru a accepta să revină fizic la locul de muncă.

Un studiu recent arată că, în Statele Unite, angajații cer creșteri salariale de până la 15-20% pentru a se întoarce la birou cu normă întreagă. Acest fenomen este observabil și în Europa, unde angajații au așteptări salariale crescute ca o compensație pentru pierderea flexibilității și confortului pe care munca remote îl oferă.

Unul din marii giganți ai lumii, Amazon, care deține birouri de lucru și în România, la Iași, a ajuns în poziția de a renegocia cu angajații, și trebuie să dea bani în plus ca să se întoarcă la birou. Conform unei informări interne, de altfel trimisă în toate subsidiarele companiei, angajații români sunt așteptați să revină la birou pentru 5 zile lucrătoare.

Ce se întâmplă din ianuarie 2025 cu munca remote

Compania, prin intermediul actualului CEO, Andy Jassy, trimitea o notificare tuturor angajaților săi, informându-i ce se întâmplă din ianuarie 2025 cu munca remote. Andy Jassy le-a cerut angajaților, indiferent de poziția deținută în cadrul companiei, să revină pentru a lucra câte cinci zile pe săptămână, în loc de trei, cum era până acum.

Reacția a fost una fără precedent, spun surse interne, având în vedere că aproximativ 70% dintre angajați au anunțat că-și vor depune demisiile. De cealaltă parte, Andy Jassy precizează că este vorba de o decizie legată de randamentul și productivitatea muncii în cadrul Amazon.

În acest context, așa cum scriam la începutul lunii octombrie, vorbim despre un val de plecări de la cel mai puternic gigant de pe piață:

„Fiecare organizație S-team va trebui să crească raportul dintre colaboratorii individuali și manageri cu cel puțin 15% până la sfârșitul primului trimestru din 2025. Contributorii individuali se referă la angajații care, de obicei, nu gestionează alți angajați. Vrem să funcționăm ca cel mai mare startup din lume. Asta înseamnă pasiune pentru a inventa în mod constant pentru clienți, urgență puternică (pentru majoritatea oportunităților mari, este o cursă!), proprietate ridicată, luarea rapidă a deciziilor, spirit de inițiativă și frugalitate. Vorbim de o colaborare profund conectată (trebuie să fiți uniți cu colegii de echipă atunci când inventați și rezolvați probleme dificile) și un angajament comun față de ceilalți.”, a mai scris CEO-ul Amazon în memoriul trimis.

Impactul muncii remote asupra productivității, randamentul și satisfacția angajaților

În ceea ce privește productivitatea, rezultatele sunt mixte. Studiile arată că unii angajați sunt mai productivi în mediul remote, în special datorită eliminării distragerilor de la birou și a unei gestionări mai flexibile a timpului.

Însă, alte cercetări indică faptul că lipsa interacțiunii directe poate duce la o scădere a colaborării și a creativității echipelor. De asemenea, munca de la distanță poate face dificilă monitorizarea și evaluarea performanței angajaților, lucru care poate influența productivitatea pe termen lung.

Munca remote are și efecte asupra randamentului și satisfacției profesionale. Mulți angajați apreciază flexibilitatea de a lucra de acasă și un echilibru mai bun între viața personală și profesională. Acest lucru poate contribui la o creștere a loialității față de angajator și la reducerea ratei de fluctuație. Cu toate acestea, există și riscul apariției izolării sociale și a stresului, din cauza lipsei de separare între mediul de lucru și cel personal.

Concluzie

Munca remote a schimbat fundamental așteptările angajaților din marile companii, care acum cer adesea salarii mai mari pentru a reveni la birou. În același timp, acest stil de lucru are un impact semnificativ asupra productivității și randamentului, aducând atât avantaje, cât și provocări. Marile companii trebuie să găsească un echilibru între flexibilitate și eficiență pentru a se adapta noilor realități ale pieței muncii.