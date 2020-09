Autostrada Pitești – Sibiu: ce noutăți sunt în proiectul Ministerului Transporturilor

În 3 septembrie, Comisia Europeană a anunțat aprobarea unei investiții în valoare de aproape 900 de milioane de euro, pentru construcția primei faze a autostrăzii Sibiu – Pitești. Mai multe companii au depus oferte pentru contractul autostrăzii Sibiu – Pitești.

Asociația Pro Infrastructură a prezentat o filmare aeriană de pe viitorul traseu al Autostrăzii Sibiu – Pitești, tronsonul Curtea de Argeș – Tigveni.

CNAIR, a anunțat la sfârșitul lunii august companiile care au depus oferte pentru procedura de atribuire a contractului „Proiectare și execuție Autostrada Sibiu – Pitești, Secțiunea 4: Tigveni – Curtea de Argeș”, proiect în valoare de 2 miliarde de lei fără TVA pe care concurează 10 ofertanți.

”Astfel, la termenul limită de depunere au depus oferte următorii ofertanți: Asocierea Alsim Alarko Sanayi Tesisleri Ve Ticaret AS – Makyol Insaat Sanayi Turizm Ve Ticaret AS, China Railway 14th Bureau Group CO, LTD, Asocierea IC Ictas Insaat Sanayi Ve Ticaret AS – Constructii, Impresa Pizzarotti & C SpA, Asocierea Kalyon Insaat Sanayi Ve Ticaret AS – Met-Gun Insaat Taahhut Ve Ticaret AS, Mapa Insaat Ve Ticaret AS, Porr Construct, Strabag, Asocierea Rizzani de Eccher SpA – Tirrena Scavi SpA – Ozgun Insaat Taahhut Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi”, a informat CNAIR, potrivit Adevărul.ro.