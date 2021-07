Aurel Pădureanu continuă războiul cu Nicole Cherry. Ce i-a transmis, chiar înainte ca solista să nască EXCLUSIV

Aurel Pădureanu nu vrea să facă pace cu nepoata lui, Nicole Cherry, pe care a ajutat-o să devină vedetă, nici după ce aceasta a făcut marele anunț, că va fi mămică: ”Nu am ce căuta la botezul copilului ei!”, ne-a declarat soțul regretatei Cornelia Catanga, în exclusivitate pentru Playtech.ro.

Tatăl lui Nicole Cherry și Aurel Pădureanu se află într-un veritabil război al declarațiilor, după decesul Corneliei Catanga. Aurel l-a acuzat pe George că, deși sunt rude, nu i-a fost aproape, la necaz.

„Nu mă interesează acest om. Îmi este silă să vorbesc despre un om care nu are caracter. Pentru mine acest om nu reprezintă nimic. Zero ori zero este egal cu zero. Eu și soția mea, Cornelia, am luat-o de mână pe Nicole și am dus-o la Titus Munteanu, ca să o vadă. Nicole este fata nepoatei mele. Eu știu multe despre familia asta, dar mai bine las lucrurile așa cum sunt”, ne spunea Aurel Pădureanu.