Nicole Cherry și-a uimit de curând fanii cu vestea ca este însărcinată. Aceasta trăiește o frumoasă relație de dragoste cu Florin Popa. Nicole Cherry le-a mai dat fanilor o veste bună, declarând că va ajunge în fața altarului.

Când se mărita Nicole Cherry. A făcut dezvăluirea după ce a anunțat că este însărcinată

Nicole Cherry anunța în urmă cu doar câteva zile că urmează să devină mămică. Cântăreața a declarat că este însărcinată în luna a patra și așteaptă o fetiță. Nicole Cherry este într-o relație cu Florin Popa, alături de care urmează să ajungă în fața altarului.

Cea mai tânără și frumoasă mămică din showbiz și-a uimit fanii când a anunțat că este însărcinată. Deși are doar 22 de ani, superba cântăreață se bucură de momentul maternității alături de partenerul de viată. In plus, se bucură și de susținerea familiei.

Nicole Cherry a făcut primele declarații despre nuntă. Când va avea loc

Deși Nicole Cherry a primit deja inelul de logodnă de la iubitul ei, aceasta nu s-a grăbit să ajungă în fața altarului. Acum, odată cu vestea sarcinii, Nicole Cherry a făcut primele declarații și în ceea ce privește nunta. Aceasta a declarat că urmează să ajungă in fata altarului anul viitor.

Nicole Cherry nu se grăbește să se mărite, deoarece așteaptă ca pandemia să treacă. Îți dorește o nuntă normală, drept urmare atât ea cât și viitorul soț au decis să aștepte.

Mai mult, Nicole Cherry a dat de înțeles că iubirea nu constă într-un act, iar totul este deja oficial între ei, prin iubirea și respectul pe care și-l poartă.