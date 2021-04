EXCLUSIV Ce face Aurel Pădureanu în fiecare zi după ce a murit Cornelia Catanga. Detalii cutremurătoare

Aurel Pădureanu nu-și poate reveni din șocul pierderii femeii iubite, Cornelia Catanga, solista care a încetat din viață pe 26 martie 2021, după ce a pierdut lupta cu temutul virus Covid-19. Bărbatul îndoliat își alină dorul de soție la mormântul ”Reginei muzicii lăutărești”, din Cimitirul Ghencea Civil, unde locul de veci este acoperit cu buchete de flori și coroane. Aurel Pădureanu ne-a vorbit, în exclusivitate pentru playtech.ro, despre marea lui suferință.

Ce face Aurel Pădureanu zilnic după ce a murit Cornelia Catanga?

Contactat azi de reporterii Impact.ro, Aurel Pădureanu, vestitul solist de romanțe, ne-a vorbit, printre lacrimi, despre marea lui suferință: ”Suntem distruși sufletește. Îmi alin dorul mergând la ea, la cimitir. Zilnic merg la cimitir și plâng pe mormântul ei”, ne-a declarat artistul, care a rămas cu datorii de mii de euro, inclusiv la chiria apartamentului din care, acum, este nevoit să se mute.

Aurel se străduiește să-și recapete forțele pentru a-și sprijini fiul, pe Alex: ”Trebuie să-mi adun puterile, ca să am grijă de Alex, să ies cu el pe stradă, la plimbare, la cumpărături, să mergem mai departe. El este lumina ochilor mei, este rodul iubirii mele cu Cornelia, femeia care a fost prietena mea, soția mea, iubita mea. Fără ea, pare că totul s-a sfârșit. Nu-mi găsesc locul, de ce mi-a luat-o Dumnezeu așa de repede? ”, ne-a mai spus Aurel.

Cornelia Catanga și-a riscat vederea ca să aibă un copil cu Aurel Pădureanu

Cornelia Catanga și-a adorat fiul, de dragul căruia și-a riscat vederea la naștere, ea suferind încă din copilărie de o boală gravă, retinopatie pigmentară: ”Mi-am dorit foarte mult să am un copil, am riscat, la un moment dat am vrut să înfiez și o fetiță”, povestea ea, adesea. Iar când Alex a luat drumul Americii, în urmă cu trei ani, în speranța de a ajunge un mare pianist de jazz, ea a suferit enorm:

”Nu pot sta fără el, este atât de departe de mine. Eu nu pot merge acolo. În America nu mă știe nimeni, îl aștept pe el acasă”, ne mai spunea Cornelia, la acea vreme. De dorul lui, solista slăbise, în 2018, peste 15 kilograme. Ca să-și vadă băiatul un muzician de renume, Cornelia muncea doar pentru el, marea parte dintre câștigurile obținute din muzică fiind investite în instruirea lui, ca pianist.

Despre aceste eforturi financiare ne-a povestit designerul Cătălin Botezatu, după decesul artistei: ”Cornelia era o mamă nemaipomenită, mai greu vezi așa ceva, atâta dăruire și dragoste. Ca să plătească lecțiile de pian ale lui Alex își calcula fiecare bănuț, iar când nu mai avea își vindea lucrurile din casă, aurul și rochiile de scenă!”, ne-a dezvăluit Cătălin Botezatu, pentru playtech.ro.

„A plecat pe lumea cealaltă fără ce avea mai de preţ, oamenii care au iubit-o”

Cornelia Catanga a fost condusă pe ultimul drum doar de câteva persoane: ” A plecat pe lumea cealaltă fără ce avea mai de preţ, oamenii care au iubit-o”.

Cornelia Catanga a fost condusă pe ultimul drum, pe 27 martie, de câteva persoane. “Ea, de fapt, a plecat pe lumea cealaltă fără ce avea mai de preţ, oamenii care au iubit-o. Ea nu a făcut averi. A trăit să ne bucure pe noi și noi cu ce o răsplătim, acum, pe ultimul ei drum? Cu absolut nimic. Este îngrozitor. Nu mi se pare normal, indiferent de stare de urgență, de stare de carantină. Nu ai cum să înmormântezi un artist al României așa!”, ne mărturisea designerul Sonia Trifan, prezentă la înmormântarea Corneliei.