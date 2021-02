Artistul din România care a trecut prin momente dureroase. Prin ce a trecut: este atât de trist (exclusiv)

Un artist român celebru a trecut prin momente dureroase. Ce i s-a întâmplat și despre cine este vorba?

Celebrul artist Gabriel Dorbanțu (68 de ani) a vorbit în cadrul unui interviu acordat pentru impact.ro, despre vaccinul anti-Covid-19. Cântărețul a intenționat sa se înscrie pe lista de așteptare, în vederea imunizării, dar se pare ca s-a răzgândit, cel puțin deocamdata, motivând ca vrea să fie precaut.

Gabriel Dorobanțu nu este deocamdată foarte convins dacă să recurga la metoda imunizării prin vaccinare sau daca să mai aștepte. Se pare ca vedeta este derutată de știrile apărute în ultima vreme, legate de vaccinurile anti-Covid-19.

Artistul a trecut deja prin suferința cauzata de infectarea cu SARS-COV-2 si susține ca aceasta boala l-a epuizat. Totodată a atras un semnal de alarmă asupra gravității situației în cazul infectării cu acest virus, care l-a ținut ceva vreme în spital și l-a stors de vlagă.

“Cine nu a trecut prin boala asta să se bucure foarte tare. Habar nu aveţi cât e de grea, cât de răscolitoare este. Eu, personal, am încercat să mă feresc cât de tare am putut, am purtat mască de protecţie, am încercat să nu ajung în zone aglomerate, iar acasă, la Cornu, nu se poate vorbi de aşa ceva. Cu toate acestea, probabil puţinele deplasări efectuate m-au pus în contact cu virusul. Iar revenirea a fost la fel de grea ca perioada de boală, în sine, poate mai grea. Fiindcă trupul întreg mi-a fost afectat. M-am simţit săptămâni bune, după ieşirea din spital, stors de vlagă şi fără niciun chef de viaţă!”, a mai adăugat Gabriel Dorobanţu