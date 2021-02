EXCLUSIV: Cum plănuiește Gabriel Dorobanțu să-și recupereze banii furați de hackeri. Artistul e hotărât să-și facă dreptate

Gabriel Dorobanțu vine cu dezvăluiri la care fanii nu se așteptau. Și acesta a fost victima hackerilor! Cunoscutul cântăreț a povestit în exclusivitate pentru playtech.ro cum s-a întâmplat totul, dar și care este planul său pentru a-și recupera banii. Cum s-a hotărât să-și facă dreptate?

Gabriel Dorobanțu se află în aceeași postură ca multe alte persoane publice a căror identitate a fost furată. Iubitul solist nu se lasă până nu-și face dreptate, așa că a întocmit deja un plan care să-l ajute să iasă triumfător din aeastă situație.

Vedeta a constatat că ceva nu e în regulă atunci când a văzut câteva plăți de care nu știa. Ulterior, artistul a cerut detaliile contului său bancar. Hoții au acționat „conștiincios”, luând sume mici, pentru ca deținătorul contului să nu-și poată da seama imediat. La momentul actual, Gabriel Dorobanțu a dezvăluit că există o anchetă în curs, la DIICOT București.

„Totul a pornit de la faptul că am constatat plăți, nu foarte mari ca sume, despre care nu știam nimic. Am cerut băncii un document legat de situația contului meu bancar și așa am realizat grozăvia. Nu mi-au furat sume mari, ca să nu atragă atenția asupra lor dar, dacă le pui cap la cap, cifra finală nu e de de ignorat. Nu vă pot spune suma, fiindcă existând o ancheta în curs, la DIICOT Bucureşti, ni s-a atras atenția asupra acestui lucru. O mică parte a banilor în cazul meu a fost recuperată, dar nu știu ce se va întâmpla până la capăt. Sau daca nu cumva va trebui să deschid la rândul meu o acțiune judecătorească prin care să-mi recuperez prejudiciul”

Gabriel Dorobanțu