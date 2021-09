Artista din România care încă are sechele după ce un TIR a intrat în mașina ei. Ce spune despre cioburile din piele EXCLUSIV

Solista Mira, aflată în topurile muzicale cu piesa ”Cheia inimii mele”, a văzut moartea cu ochii în urmă cu 4 ani. Atunci, un TIR a izbit puternic mașina în care se afla alături de colegii de la Dj Project. Cu toate că o vedem zâmbitoare în videoclipuri și pe scenă, artista încă are de tras de pe urma acelui cumplit accident. Doctorii îi scot în reprize cioburile mici din față, iar adesea acuză dureri la coloană, mai ales după efort: ”Nu mi-am revenit, încă am probleme!”, ne-a declarat Mira, pentru Impact.ro.

Mira, una dintre cele mai sexy soliste din showbiz-ul nostru, a rămas cu spaima de mașini de mare tonaj după ce, în 2017, un TIR a izbit mașina în care se afla alături de colegii de la DJ Project:

Dar solista cu chip de fotomodel încă nu a scăpat de cioburile care au rănit-o grav, în acea zi neagră. În urmă cu 3 ani, medicii i-au extras alte 5 cioburi din piele, foarte aproape de zona ochilor:

”Doar ce am venit de la ecografie şi mi-au descoperit încă 5 cioburi, la un an jumătate de la accident, după ce am scos alte 4. Vă zic fiindcă mă tot întrebaţi ce am lângă ochi: cicatrici”, scria artista pe Instagram.