Artista celebră din muzica populară care se iubeşte cu un tinerel. Cadoul primit de cântăreaţă înainte de Crăciun

Nu mai este un secret pentru nimeni că Marcela Fota și-a refăcut viața după moartea soțului său. În prezent, artista de muzică populară se iubește cu un tinerel de 23 de ani, care o copleșește cu cadouri. Se pare că tânărul nu se zgârcește când vine vorba de fericirea partenerei sale. Recent, Marcela Fota s-a lăudat pe rețelele de socializare cu buchetul de flori imens primit de la iubitul ei.

Marcela Fota este toată numai un zâmbet de când se află într-o relație. Deși a fost aspru criticată de cei din jurul ei, solista nu a ținut cont de nimic și și-a continuat povestea de dragoste cu actualul partener.

Mai mult de atât, Marcela Fota nu se sfiește să-și etaleze darurile pe care le primește de la iubit. Cu doar câteva zile înainte de Crăciun, interpreta de muzică populară a fost surprinsă de partenerul ei cu un buchet de trandafiri.

Marcela Fota a rămas văduvă la finalul lui 2020, după ce soțul ei a făcut infarct la 47 de ani.

Soțul cântăreței de muzică populară Marcela Fota a murit în luna decembrie 2020, după ce a suferit un infarct miocardic, într-un centru de copiat acte din Craiova.

„Încerc să mă adun și să merg mai departe. Un mare aport în toată încercarea mea de a merge mai departe o are băiatul meu, care merită tot acest efort. Suntem nedespărțiți așa am fost din totdeauna, dar acum cu atât mai mult. Starea lui de spirit este foarte importantă pentru mine iar eu încerc să-i țin mintea ocupată cu tot felul de lucruri, încât să accepte realitatea pe care o trăim și să reușim să mergem mai departe împreună.

El este ajutorul și motivația mea. Mi-am dorit extraordinar de mult acest copil, iar Dumnezeu mi l-a dat mai bun decât mi l-aș fi dorit și mi l-aș fi putut imagina. Suntem foarte fericiți că împreună face o echipă. Tatăl lui este întotdeauna în sufletul nostru și altături de noi, pentru că întotdeauna am fost o echipă și vreau să cred că vom fi și de acum înainte. De foarte multe ori l-am visat. În aproape fiecare vis am pus aceeași întrebare „De ce?”, însă în vis el ocolea mereu răspunsul acesta. Îmi spunea: „Nu te mai gândi pentru că acum am venit să facem altceva”, declara Marcela Fota, pentru Cancan.