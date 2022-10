Cântăreaţa de muzică populară criticată că se iubeşte cu un bărbat mult mai tânăr, primele declaraţii despre piesa dedicată acestuia: „Bătaie de joc”

Una dintre cele mai îndrăgite cântărețe de muzică populară a ajuns în centrul unei controverse ce naște valuri de speculații. Criticată pentru că se iubește cu un bărbat mult mai tânăr decât ea, căruia i-ar fi dedicat și o piesă, artista a oferit primele declarații despre subiectul ce a agitat spiritele în rândul admiratorilor săi.

A reușit să depășească o suferință cumplită, după ce, acum aproape doi ani, și-a pierdut soțul, bărbatul pe care îl iubea și lângă care era convinsă că avea să își petreacă tot restul vieții. Marcela Fota a rămas văduvă, nevoită să își crească singură fiul în vârstă de 13 ani.

După durere urmează fericire, iar artista se pare că simte iar fiorii unei noi iubiri. Doar că relația sa a devenit subiect de dezbatere și controverse, în condițiile în care iubitul său ar fi un tânăr cu 23 de ani mai mic decât ea.

Marcela Fota a ajuns din nou ținta criticilor, speculându-se că ar fi dedicat presupusului partener o piesă. Cântăreața de muzică populară a făcut primele declarații despre acest subiect, negând cu vehemență zvonurile apărute recent.

„Noi cântăm pentru oameni. Sunt melodii în care punem parte din viața noastră, dar asta nu înseamnă că tot ceea ce cântăm, 100% ne reprezintă pe noi. Noi artiștii cântăm pentru oameni. Fiecare om trebuie să se regăsească în muzica noastră, dar noi nu avem cum să avem fiecare trăirile cu toți oamenii de pe pământ(…) Atâta s-a scris despre mine și despre asta, m-au cuplat, m-au despărțit.

Sunt niște aberații(…) Fiecare are dreptul să își dea cu părerea, dar văd niște comentarii de la niște oameni care nici nu mă cunosc. Se scrie că soțul meu nici nu și-a recunoscut copilul, că bărbatul asta are 23 de ani și trăiesc cu el de dinainte să nasc copilul, în condițiile în care copilul meu are 13 ani. Este deja bătaie de joc…”, a dezvăluit Marcela Fota, pentru Wowbiz.ro.