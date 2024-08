Artista care, la 66 de ani, frânge inimile bărbaților. Are un corp de invidiat, concurează cu succes chiar și cu tinerele de 20 de ani

Artista care, la 66 de ani, frânge inimile bărbaților a vorbit despre așa-zisele secrete ale fizicului său de invidiat. A spus cum își trăiește viața și ce anume folosește pentru un ten mult întinerit. Vezi în rândurile de mai jos despre cine este vorba.

Artista care, la 66 de ani, încă frânge inimile bărbaților

Vârsta este doar o cifră, iar dovada vie este Ludmila Bălan, mama artistului Dan Bălan. Cântăreață și ea, Ludmila arată la 66 de ani mult mai bine decât vedete mult mai tinere. Are un trup tras prin inel și un ten de invidiat.

Chiar și la această vârstă atrage toate privirile, pe unde s-ar duce, mai ales că nu se sfiește deloc să-și pună în valoare trupul svelt. Ei bine, mama lui Dan Bălan a vorbit despre cum se menține atât de bine. Spune că nu are, de fapt, secrete. Pur și simplu așa îi place să trăiască. Citește și Artista care a trăit rușinea vieții la nunta lui Pepe. S-a văzut mai mult decât trebuia, invitații au rămas mască VIDEO

”De la altceva nu am văzut efecte”

„Nu prea am secrete. Sport fac, dar nu forțez, eu în general nu forțez nimic în viața asta, las lucrurile să meargă de la sine. Important e că tot ce fac, fac cu plăcere. Chiar și când mănânc, mănânc cu plăcere. Chiar dacă mi-e foame și ceea ce mi se oferă nu-mi place, atunci nu mănânc. Să mănânc pur și simplu așa, de foame, nu pot. Eu trebuie să mănânc cu plăcere. Mănânc foarte, foarte încet, o singură dată în zi. Iar pentru față folosesc lămâie. De la altceva nu am văzut efecte, dar de la lămâie, da, am văzut. Exfoliază și ajută să scăpăm mai repede de celulele moarte, care cu vârsta nu se mai desprind atât de ușor”, a spus Ludmila Bălan. Citește și Secretele care te vor face să arăți mai tânără. Ține cont de ele și nu vei mai ‘îmbătrâni’

Așa cum spuneam, Ludmila Bălan este și ea artistă și încă una foarte cunoscută în Republica Moldova. Cântăreața și-a urmat soțul atunci când acesta a fost desemnat ambasador în Israel și și-a lăsat cariera pe locul doi. Când s-au reîntors în țară, Ludmila și-a reluat activitățile care au făcut-o cunoscută. Cântă, este gazda unui show de televiziune care se numește Tanti Ludmila și răspunde mereu ”prezent” ori de câte ori este invitată la diferite evenimente.