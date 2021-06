Arșinel are grave probleme după ce s-a infectat cu covid-19. Ce se întâmplă cu artistul (exclusiv)

La mai bine de trei săptămâni de la externare, Alexandru Arșinel continuă să lupte cu efectele coronavirusului.

Actorul, care vineri împlinește vârsta de 82 de ani, a vorbit despre situația îngrijorătoare în care se află, în ce privește starea de sănătate.

”Pur şi simplu, odată ce te-a luat în braţe, boala asta îţi dă cu foarte mare greutate drumul”, a spus Alexandru Arșinel pentru Impact.ro.

Alexandru Arșinel a mai declarat că efectele îmbolnăvirii cu coronavirus s-au resimțit și asupra tratamentului pe care îl face de mulți ani, după transplantul de rinichi.

Actorul a mai spus că boala i-a răpit până și puterea de a zâmbi.

“Susţin că fac parte din categoria actorilor care au avut ca misiune să descreţească frunţile românilor. Cred că, în parte, am reuşit să fac asta. Dar boala prin care am trecut m-a făcut să-mi pierd zâmbetul. Nu mai am entuziasm aproape deloc. E genul de boală care te loveşte la psihic, parşivă. Te face să vezi totul în culori închise!”.