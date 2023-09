Aroganța lui Călin Donca înainte de a fi săltat de polițiști. Cum tracta un Lamborghini cu un alt Lamborghini, la Mamaia

Cunoscutul afacerist, Călin Donca a fost reținut de procurorii anticorupție din Brașov. Milionarul este vizat de un dosar de constituire a unui grup infracțional organizat. Acesta este cunoscut pentru pasiunea pe care o avea pentru bolizii de lux. Mai mult, acesta nu ezita niciodată să-i etaleze pe rețelele de socializare.

Călin Donca a intrat în atenția publică în anul 2021, când și-a remorcat un autoturism Lamborghini cu un jeep Lamborghini. La acel moment, milionarul se afla în parcarea unui club de fițe, acolo unde a decis să-și etaleze bolizii de lux.

Milionarul a stat preț de câteva clipe în compania prietenilor săi. Ulterior, acesta a fost surprins în timp ce tracta un Lamborghini cu un alt Lamborghini. Clipul a ajuns viral. Ambele autoturisme erau înmatriculate în județul Brașov, acolo unde locuiește posesorul lor.

Acestea nu sunt singurele mașini de lux pe care milionarul le deține. Valoarea autoturismelor pe care le deține ajunge la peste 2 milioane de euro, potrivit brasov.net.

„Acesta este un Lamborghini Aventador. E ultima mașină pe care am cumpărat-o. Costă în jur de 400.000 de euro. Nu e neapărat ceva de suflet, dar îmi place cel mai mult pentru modul în care se conduce, viteză, putere.

Am și un Lamborghini Urus, care a costat peste 270.000 de euro. E o mașină foarte confortabilă, adică ești într-un SUV, o mașină înaltă. Mie îmi plac SUV-urile. Are 720 de cai putere, merge foarte bine, accelerează foarte bine. Plus că arată foarte bine. Te cobori dintr-un Lamborghini Urus, nu mai trebuie să te prezinți”, s-a exprimat Călin Donca.