Ultima oră! Afaceristul Călin Donca a fost reținut de DNA. Ce acuzații a primit

Afaceristul Călin Donca, cunoscut pentru succesul său în lumea afacerilor, se confruntă cu o situație delicată după ce a fost reținut pentru 24 de ore de către Direcția Națională Anticorupție (DNA) Brașov. Se pare că Donca este acuzat de mai multe infracțiuni, inclusive pentru grup infracțional organizat și evaziune fiscală.

Călin Donca urmează să se prezinte astăzi în fața judecătorilor cu o propunere de arestare pentru 30 de zile. Decizia finală privind detenția sa pe termen lung va depinde de verdictul instanței.

Afaceristul, care a cunoscut succesul în mediul de afaceri, speră să fie lăsat în libertate, iar apărarea sa va încerca să demonstreze că acuzațiile sunt nefondate. Cu toate acestea, evoluția procesului și hotărârea judecătorilor rămân incerte, iar în cazul în care va fi plasat în arest preventiv, Călin Donca va trebui să petreacă încă 30 de zile în detenție, ceea ce ar putea avea un impact semnificativ asupra vieții sale personale și profesionale.

Călin Donca, care și-a construit o carieră impresionantă în domeniul energiei și a devenit cunoscut pentru aparițiile sale televizate, inclusiv în emisiuni precum „Chefi la cuțite” de la Antena 1 și „Mămici de pitici, cu lipici” de la Antena Stars, se confruntă acum cu acuzații serioase. Deși se află în Top 500 de români cei mai bogați, în ciuda vârstei tinere, afaceristul a pornit de jos. Potrivit declarațiilor sale, acesta ar putea fi și motivul ambițiilor sale profesionale și financiare. În cadrul unei intervenții la ”Chefi la cuțite”

„Eu am fost născut în Reșița, într-o garsonieră de 20 de metri pătrați. Vin de la o condiție normală, iar lucrul acesta a fost și o bucurie și mi-a creat foamea să reușesc. Eram sătul de sărăcie, mâncam în fiecare zi pâine și ulei. Treptat, am făcut tot pe mâinile noastre, a fost o bucurie că am putut să facem”, a mărturisit Călin Donca, la ”Chefi la cuțite”.