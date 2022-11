Aparatul care poate înlocui aragazul din bucătăria ta. Facturile vor fi mai mici, vei economisi mulți bani

Aparatul care poate înlocui aragazul din bucătăria ta. Consumul va fi mai mic, iar facturile considerabil mai ieftine. Totodată, nu va fi nevoie să cumperi la fel de mult ulei ca până acum. Poți prepara mâncare crocantă la exterior și fragedă la interior doar cu ajutorul unui aparat de gătit ieftin. Ce a dezvăluit o gospodină care a făcut investiția.

Românii sunt în căutare de metode prin care să reducă consumul la utilități, în circumstanțele în care aceste servicii se scumpesc continuu. Nu doar gazul și energia au înregistrat majorări de prețuri, ci și produsele alimentare de bază. Potrivit celei mai recente analize realizate de INS, uleiul costă, în prezent, cu 43% mai mult decât anul trecut.

În condițiile crizei economice actuale, o româncă a descoperit un aparat cu care a înlocuit aragazul din bucătărie. Investiția poate fi mai mică sau mai mare, în funcție de dorințele și bugetul fiecăruia. Cert este că, odată cu folosirea noului aparat electrocasnic, facturile au fost mai mici. Nici uleiul nu a mai fost folosit în cantitate foarte mare.

Dacă nu ai ghicit despre ce aparat este vorba, îți spunem noi. Airfryer-ul este aparatul cu care o româncă a înlocuit aragazul. Potrivit acesteia, facturile pe care le primește lună de lună sunt considerabil mai mici decât înainte. Una dintre principalele diferențe dintre airfryer și cuptorul de la aragazul tău din bucătărie constă în modul de funcționare.

Spre deosebire de aragaz, un airfryer folosește aer încălzit pentru a găti preparatele. Poate să dispună de mai multe funcții, însă asigură cu ușurință coacerea și prăjirea mâncărurilor. Rezultatele vor fi asemănătoare, iar consumul de ulei mai mic.

„(Airfryer-ul – n.r.) este foarte uşor de folosit. Mai uşor decât cuptorul. Pentru că nu trebuie preîncălzit. Foarte rapid iese mâncarea. Doar setăm timer-ul. După 20 de minute, e gata. Nu am folosit nici ulei, nu avem nici aburi în casă şi cartofii sunt foarte buni.

Mi-am dat seama că nu are rost să folosesc cuptorul pentru 2-3 porţii de mâncare şi este mult mai rapid. Ies şi cartofii pai, şi grătarul. Pot să-l folosesc la orice. Am făcut un calcul zilele trecute. Anul acesta am cumpărat ulei doar de două ori”, a declarat românca Andreea Prunean, pentru ObservatorNews.