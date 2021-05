Apar mereu la TV dar nu ți-ai dat seama de un amănunt important. Ce poartă fiecare dintre cei 3 chefi Bontea, Scărlătescu și Dumitrescu

Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu sunt cei trei chefi de la emisiunea, Chefi la cuțite, emisiune aflată acum la sezonul cu numărul nouă.

Ei apar de mulți ani pe micul ecran, însă poate nu ți-ai dat seama de un detaliu important. Cei trei chefi poartă mereu multe brățări la mână, cel mai probabil cu o simbolistică aparte. Cel mai ”excentric” dintre chefi pare a fi însă Florin Dumitrescu, care, pe lângă brățări, poartă și inele la ambele mâini.

Emisiunea ”Chefi la cuțite” se află la sezonul cu numărul 9. Recent a avut loc și o schimbare, și anume, în locul Ginei Pistol, la cârma emisiunii a trecut Irina Fodor, soția lui Răzvan Fodor.

De altfel, Irina Fodor a primit vestea de a prezenta cel mai iubit show de televiziune cu mari emoții și cu încântare.

„Pentru mine a fost o mare bucurie să fiu cooptată la acest proiect, dar și o mare surpriză. Am avut emoții mari în prima zi de filmare, atât de mari, încât am făcut febră musculară la picioare de la cât am tremurat! Însă Gina mi-a făcut o prezentare foarte frumoasă și emoționantă, iar chefii, concurenții lor și echipa de producție m-au primit cu brațele deschise”, a spus aceasta, potrivit sursei menționate.