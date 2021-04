Soția lui Răzvan Fodor i-a luat telefonul la controlat. Ce a găsit în el a enervat-o pe Irina imediat

Irina și Răzvan Fodor formează unul dintre cele mai sudate și apreciate cupluri din showbizul românesc. Prezentatorul de la Burlacul și frumoasa lui soție se iubesc la fel de mult ca în prima zi, deși sunt de mai bine de 13 ani împreună. Simpaticele vedete au cucerit fanii cu relația lor jucăușă, presărată cu glume, peripeții și tachinări dulci, iar întâmplarea cea mai recentă nu face excepție de la regulă.

Răzvan Fodor și Irina sunt foarte fericiți împreună și nu se plictisesc niciodată, unul în compania celuilalt, iar de când a apărut și fetița lor în peisaj, tabloul perfect al familiei a fost completat. Desigur, asta nu înseamnă că fostul solist de la Krypton și frumoasa brunetă nu se mai tachinează precum doi adolescenți.

Glumițele lor de cuplu au ajuns atât de departe încât Fodor și frumoasa lui soție Irina au dat impresia că la ei în casă patronează gelozia, spre amuzamentul fanilor care întotdeauna au zâmbit la micile scenete spontane pe care câștigătorul Asia Express și partenera lui de viață le pregătesc.

Irina, soția lui Răzvan Fodor, s-a prefăcut că și-a prins partenerul în fapt, verificându-i telefonul. Binențeles, totul a fost o glumă orchestrată pentru a face deliciul internauților.

El avea 32 de ani, ea o studentă de numai 19 ani, dar a fost dragoste la prima vedere. În 2008, Răzvan Fodor era unul dintre cei mai râvniți bărbați din România, solistul trupei Krypton și idolul femeilor. Nimeni nu se aștepta ca acel bărbat cuceritor și greu de cucerit, la rândul său, să se îndrăgostească nebunește de o „puștoaică”, așa cum se descria Irina Fodor pe atunci:

„Știu că ne făceam serile în față la Leu, la căminele studențești, fix în stația de troleibuz. Eu veneam din oraș, de la întâlnirile mele și o sunam pe ea când ajungeam în stație. După vreo două luni mi-am luat inima în dinți și am chemat-o la mine. Tot așa, nu s-a întâmplat nimic: am mâncat, am băut și a plecat acasă.

Prima noastră ieșire oficială a fost la botezul copilului unui bun prieten de-al meu, unde o prezentam ca fiind potențiala mea viitoare prietenă. Ea râdea, lucru care îmi plăcea foarte tare, iar apoi lucrurile au venit de la sine. Mai venea pe la mine, își făcea temele, scria notițe din ce citea, iar mie îmi plăcea super mult.”, a declarat Răzvan Fodor, acum ceva timp, pentru life.ro.