Anunțul trist făcut de OMS, în pofida vaccinului. Ce se întâmplă acum în lume și în România

Un anunț trist a fost făcut de către OMS, în pofida apariției vaccinului anti-covid. Ce se întâmplă acum în lume, dar și în țara noastră, citiți în rândurile de mai jos.

OMS, anunț de coșmar. Ce se întâmplă cu pandemia în lume, dar și în România

Organizația Mondială a Sănătății a făcut un anunț îngrijorător, în ciuda apariției vaccinului anti-conoronavirus.

Astfel, numărul deceselor care au drept cauză infectarea cu coronavirus ar putea atinge ”foarte curând” nivelul de 100.000 pe săptămână, la nivel mondial, faţă de cel de 93.000 raportat săptămâna trecută, a spus, luni, expertul în urgenţe al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), Mike Ryan, transmite Reuters.

Cele mai multe victime ale virusului ucigaș, în Americi

De asemenea, într-un raport epidemiologic prezentat luni în consiliul de administraţie al OMS, Mike Ryan a declarat că în regiunea Americilor au fost înregistrate aproximativ 47% din decesele actuale. Pe de altă parte, în Europa, numărul cazurilor de infectare şi de decese începe să se stabilizeze, însă din nefericire la un nivel ridicat.

”În prezent, situaţia noastră epidemiologică este dinamică şi inegală, fiind complicată de variante (ale coronavirusului)”, a mai spus Mike Ryan, potrivit news.ro.

Cât timp vom mai purta măști de protecție

Pe de altă parte, autoritățile medicale din România susțin că măștile de protecție vor mai trebui purtate cel puțin anul acesta. ”Renunţarea la mască va fi o decizie tehnică până la urmă. Renunţarea la mască se va baza pe studii ştiinţifice realizate de organisme internaţionale, de exemplu, Centrul European de Control al Bolilor, va exista o poziţie din partea Uniunii Europene care să ţină cont de acoperirea vaccinală din fiecare stat membru şi de situaţia de la nivelul Uniunii Europene.

Nu pot să dau un termen când se va renunţa la mască, dar cu siguranţă dacă acest obiectiv al unei acoperiri vaccinale de 70% va fi realizat, cu siguranţă utilizarea măştii va intra în discuţia specialiştilor şi vor exista recomandări care sigur în funcţie de fiecare stat vor fi adoptate. Cu siguranță, în acest an vom purta masca”, a explicat deputatul Alexandru Rafila, în cadrul unei conferințe PSD.

Ce se întâmplă cu restricțiile pe timp de noapte

De asemenea, Alexandru Rafila consideră că la numărul de cazuri din ultima perioadă ar trebui să se ia în discuție ridicarea restricțiilor de circulație pe timp de noapte.

”Restrictiile pe timp de noapte sunt importante in tarile unde transmiterea e foarte intensa. In Franta, in Germania. Ce mi se pare ciudat este aceasta ruptura intre raportarile zilnice, intre numarul de teste zilnice si mentinerea restrictiilor. Care este realitatea situatiei epidemiologice? Daca avem intre 1.500 si 3.000 de noi cazuri pe zi inseamna ca Romania a trecut de perioada critica si ar putea sa se ia in calcul la nivelul Guvernului ridicarea unor restrictii. Dar vad ca acest lucru nu este discutat. Iar debandada privind testarea continua”, a mai declarat Alexandru Rafila.