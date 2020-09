Anunțul momentului. Nelu Tătaru, lovitură cruntă pentru România. Când va fi introdusă carantina

Vești proaste pentru români. Nelu Tătaru a vorbit în cursul zilei de marți despre posibilitatea ca România să intre din nou în carantină. Acesta a subliniat că, deși numărul cazurilor de COVID-19 a fost mai mic ieri, numărul pacienților din secția de Terapie Intensivă a crescut semnificativ, un motiv real de îngrijorare.

Nelu Tătaru a vorbit despre situația României într-un an pandemic, în care toate lucrurile se desfășoară altfel decât le știam. Cu toate acestea, șeful de la Sănătate insistă asupra faptului că românii trebuie să înțeleagă că este nevoie să respecte regulile pentru a evita o agravare a situației actuale.

Totodată, acesta a subliniat că rezultatele începerii noului an școlar se vor vedea după 7-14 zile, iar în urma acestora se vor putea adapta strategii noi de atac, dacă situația o impune. Întrebat dacă un număr de 2000 de îmbolnăviri pe zi ar face parte din cel mai rău scenariu, Nelu Tătaru a evitat să răspundă clar, însă a părut optimist cu privire la menținerea, în cel mai rpu caz, ăe același platou ca și în prezent.

“Eu spun să nu ne gândim la previziuni sumbre. Să ne gândim că fiecare dintre noi trebuie să respectăm precauțiile. Evaluarea școlii o putem face la sfârșitul lunii septembrie, începutul lunii ocotmbrie. Evaluăm cele 7 și apoi cele 14 zile de la începutul școlii.

Cred că trebuie să ne gândim în primul rând la reguli, să respectăm aceste reguli. Suntem totuși într-un an pandemic pe care trebuie să îl gestionăm, un an diferit față de alți ani. Am avut un început de an diferit, vom avea și scrutin electoral diferit.

Încercăm să menținem acest platou. Și dacă menținem acel platou, spre jumătatea lunii octombrie să ne gândim și la o scădere de număr de cazuri. Dar să nu uităm, vine sezonul rece, sezonul gripei, trebuie să acționăm ca atare”, a spus el, potrivit Digi24.