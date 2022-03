Cine trebuie să fie eliminat de la Survivor România 2022 diseară. Natalia Duminică a spus tot adevărul

Cine trebuie să fie eliminat de la Survivor România 2022. Natalia Duminică a fost invitată la emisiunea lui Cătălin Măruță, de la PRO TV, și a vorbit despre momentele grele prin care a fost nevoită să treacă în Republica Dominicană. Ea a fost eliminată săptămâna trecută din echipa Faimoșilor și face o predicție neașteptată pentru această săptămână, când spre eliminare au fost propuși și de data aceasta trei membri ai echipei Faimoșilor.

Faimoșii încasează înfrângeri după înfrângeri în fața „Războinicilor”, scorul fiind zdrobitor în favoarea acestora din urmă: 20-9 în privința probelor câștigate. Atât săptămâna trecută cât și săptămâna aceasta proba pentru imunitate a fost câștigată de Războinici.

În ediția trecută, spre eliminare au fost propuși Natalia Duminică, CRBL și TJ Miles. Cei doi băieți au fost salvați de votul publicului, în timp ce Natalia a fost nevoită să își ia rămas bun de la colegii săi. Discursul ei de adio le-a dat speranțe colegilor săi, însă din păcate pentru ei săptămâna aceasta Faimoșii se văd nevoiți să se despartă de un nou coleg.

Acum, spre eliminare au fost propuși Cătălin Zmărăndescu, TJ Miles și Mari Fica.

Invitată la emisiune lui Măruță de pe PRO TV, Nataia Duminică a povestit cum a trăit experiența din jungla Dominicană și a făcut o predicție în ceea ce privește „faimosul” care va părăsi competiția marți.

Nu mai pot arunca mâncare nici eu. E foarte importantă, am trecut prin foame. Totul stă acolo. Dacă aș putea să ajut copiii care nu au… Azi am dus unei familii din Ucraina.

Eu am pus cea mai mare presiune pe umerii mei. Am vrut să ajut echipa, să aduc puncte. Am convenit ca fetele să nu se ducă în exil. De ce? Pentru că băieții se descurcă mai bine, știu să facă un foc, un cort din pelerină. Și băieții încearcă să ne ocrotească așa. Am fi vrut să fim toți egali, dar nu s-a întâmplat așa.

Din cei nominalizați ieri (Cătălin, Mari și Tj Miles), ok ar fi să plece TJ. Mă faci să fiu o persoană rea, e un joc, trebuie să gândim strategic”, a mărturisit Natalia Duminică la PRO TV, în emisiunea lui Măruță.